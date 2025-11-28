Україна зіткнулася з рядом проблем на тлі перемовин, включаючи корупційний скандал та ситуацію на фронті.

"Мирний план" США, який значною мірою вимагає піти на поступки Росії, може бути максимум, на який може розраховувати Україна.

Про це в колонці для Politico пише Джеймі Деттмер – редактор відділу думок та оглядач із закордонних справ.

Він зазначає, що попри весь героїзм, наразі немає підстав вважати, що Україна зможе змінити ситуацію на свою користь. Київ навряд вийде з найнебезпечнішої зими протягом усієї повномасштабної війни в кращому стані. Натомість, на думку аналітика, Україна може опинитися у ще слабшому стані – на полі бою, в тилу та у внутрішній політиці.

Журналіст відзначає, що Сили оборони України на фронті перебувають у скрутному становищі. Тоді як у тилу російські атаки руйнують енергетичну систему країни та інфраструктуру природного газу, яка забезпечує теплом 60% українців під час холодних зимових місяців.

Крім того, Україна вичерпує свої фінансові ресурси. І складно уявити, як Європа, яка потопає в боргах, зможе надати Києву 250 мільярдів доларів для продовження боротьби протягом чотирьох років.

На тлі цього в Україні також виник величезний корупційний скандал, в якому замішані особи з оточення українського президента, що підриває довіру як серед союзників, так і серед населення країни. Це також дає адміністрації президента США Дональда Трампа та руху MAGA аргументи на користь того, що Вашингтон повинен "покінчити з Україною". І на тлі цього всього, Київ повинен мати справи з суперечливими зусиллями США, спрямованими на припинення війни.

Деттмер зазначає, що перемога України завжди була малоймовірною, якщо йдеться про відновлення кордонів 1991 року та членство в НАТО. Він пояснив, що це провинна не України, а західних союзників Києва, які "ніколи не були далекоглядними чи практичними у своєму мисленні".

План на 19 пунктів, який Україна разом з союзниками погодила у Женеві – це, звісно, покращена версія попереднього плану, наданого США. Однак він все одно "потворний і ганебний".

"Для України така невдала угода, яка залишає її зі слабкими гарантіями безпеки, позбавляє 20 відсотків території та забороняє їй вступати до НАТО, матиме серйозні внутрішні наслідки та несе високу ймовірність громадянських конфліктів. Неважко уявити, як може відреагувати армія та її ветерани… Це також означатиме винагороду за хуліганство Путіна та відсутність реальної відповідальності за звірячий характер жахливої ​​поведінки його армії", – пише Деттмер.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше очільник ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна не піде на поступки територіями в обмін на мир з РФ. Він зазначив, що Зеленський "не підпише цей документ", оскільки це забороняє Конституція.

Тим часом Sky News, аналізуючи реакцію Путіна на мирний план США, пише, що кремлівський диктатор чітко дав зрозуміти – він не піде на компроміси з Україною. Зокрема Путін вимагає визнання "російського суверенітету над Кримом і Донбасом" та відвід Сил оборони з Донеччини та Луганщини.

