Україна зіткнулася з вкрай проблемним вибором: Росія наполягає на виведенні військ Києва з усіх районів Донецької області, які вони зараз утримують, включно з найважливішими опорними пунктами Слов'янськ і Краматорськ. Їх РФ так і не змогла захопити, незважаючи на майже чотири роки інтенсивних бойових дій. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Київ розумно відкидає план, що вимагає капітуляції без опору, але, продовжуючи боротьбу, він ризикує стати непотрібним у міру погіршення військових перспектив, включно з браком особового складу, втратами техніки та наступом Росії.

"Якщо Україна продовжить опір, погіршення динаміки бойових дій до 2026 року може дозволити Росії захопити весь Донбас (або навіть більше), усунувши ключову перешкоду до припинення вогню і залишивши Україну з тим самим кінцевим результатом, тільки на гірших умовах", - ідеться в статті.

На думку журналістів, Україна опинилася в пастці логіки, де будь-який раціональний вибір може призвести до того ж катастрофічного результату. Вона змушена обирати між "дефектним миром", невизначеністю примусу і ризиком бойових дій, які в підсумку призведуть до гіршої угоди.

Як закінчиться війна в Україні

Політолог Ден Рейтер стверджує, що існують дві основні умови для закінчення війни: по-перше, обидві сторони мають бути впевнені, що їхній супротивник не порушить укладену мирну угоду - проблема зобов'язань. По-друге, мають бути достовірні дані про силу і рішучість кожної сторони. Він пояснив:

"Війни на виснаження, подібні до української, зазвичай прояснюють останнє. Після багатьох років бойових дій відносний військовий баланс сил стає очевидним. Але проблема зобов'язань майже завжди зберігається, оскільки обидві сторони мають бути впевнені в тому, що угоди не будуть порушені, щойно зміняться обставини. Саме тому Україна так сильно затиснута в лещатах".

Зазначається, що мирні угоди зазвичай працюють тільки тоді, коли обидві сторони можуть довіряти одна одній або коли впливовий виконавець робить порушення неприйнятно дорогими. Коли примус слабкий, вірогідні "війни за наступників". Сьогодні у США і Європи немає єдиної волі або можливостей гарантувати майбутню безпеку України. Росія розглядає цей конфлікт як регіональну війну проти НАТО - нібито екзистенціальну битву, заради якої Москва готова терпіти роки кровопролиття, доки не будуть досягнуті її цілі. Проблема зобов'язань залишається принципово невирішеною.

Видання пише, що розпливчасті положення про примус до виконання зобов'язань у нещодавно запропонованому "мирному плані" не вирішать фундаментального дефіциту довіри. Без жорстких зобов'язань, підкріплених не просто обіцянками, а реальними діями Європи, Київ ризикує сьогодні здати територію, а Москва зможе завдати нового удару, коли для цього будуть відповідні умови.

Ситуація на фронті

На думку журналістів, якщо Україна відхилить поточні пропозиції і продовжить бойові дії, їй загрожує наростаюче виснаження сил:

"Однак військова обстановка не настільки погана, щоб виправдати "диктатні заходи". Лінія фронту не перебуває під загрозою обвалення, а українські збройні сили залишаються грізною бойовою машиною. Росії буде складно успішно захопити Слов'янськ і Краматорськ у 2026 році. Проте загальна траєкторія війни залишається негативною для України. Росія зазнала важких втрат, але її здатність прийняти їх і посилити війська перевершує можливості України. Якщо Київ втратить ще більше територій або його збройні сили будуть виснажені, переговори ще більше зрушаться на користь Росії".

Важливо, що ухвалення "мирного плану" зараз, який передбачає відмову від територій, обмеження суверенної оборони, амністію за воєнні злочини і відмову від захисту НАТО, - все це в обмін на невизначене стримування. Він може призвести до серйозного розриву в цивільно-військових відносинах і дестабілізувати Україну в цілому. Поточна військова ситуація не виправдовує здачу цих територій, і подібні поступки майже напевно розпалять серед офіцерів наратив "удару в спину", підриваючи довіру до цивільного керівництва України.

Видання стверджує, що ведучи переговори з ослабленої позиції, країна часто стикається з трагічним вибором: продовжувати битися в надії на більш вигідні умови або змиритися з важкими втратами зараз і ризикувати внутрішніми потрясіннями. Лідери часто "грають на відродження", продовжуючи битися ще довго після того, як поразка здається ймовірною, сподіваючись уникнути провини всередині країни.

Зазначається, що вибір України може звестися до варіанту "погано зараз або, можливо, ще гірше пізніше". Донбас не можна залишити без бою, але бойові дії загрожують тими самими поступками, на які були змушені піти в набагато важчих умовах. У той час обіцянки західної підтримки стають дедалі хиткішими, а перспективи справді справедливого миру віддаляються. Іноді жорстока логіка війни означає, що єдиний вихід - це гіркий компроміс, навіть якщо ви знаєте, наскільки він неспроможний.

"Мирний план" США - останні новини

Раніше журналіст Джеймі Деттмер писав, що "мирний план" США, який значною мірою вимагає піти на поступки Росії, може бути максимумом, на який може розраховувати Україна.

Він зазначав, що незважаючи на весь героїзм, поки що немає підстав вважати, що Україна зможе змінити ситуацію на свою користь. Київ навряд чи вийде з найнебезпечнішої зими протягом усієї повномасштабної війни в кращому стані. Натомість, на думку аналітика, Україна може опинитися у ще слабшому стані - на полі бою, в тилу та у внутрішній політиці.

