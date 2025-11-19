Російські джерела розповіли журналістам, що Москва дійсно проводить переговори з Вашингтоном.

Адміністрація президента США Дональда Трампа спільно з Росією таємно розробляють новий мирний план щодо України. У Вашингтоні вважають, що Кремль продемонстрував свою готовність до припинення війни. Про це пише CNN з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

За словами співрозмовника видання, спецпредставник президента США Стів Віткофф керує переговорами з представниками Кремля. Він зазначив, що обговорення можливого мирного плану щодо України прискорилися, оскільки в адміністрації США вважають, що РФ знову довела, що готова укласти мирну угоду.

У виданні додали, що російські джерела також підтвердили, що Москва проводить переговори з Вашингтоном про завершення війни в Україні. Одне з джерел у розмові з журналістами заявило, що візит спеціального посланника Росії Кирила Дмитрієва до США був "дуже продуктивним".

Зазначається, що Кремль публічно заперечує проведення переговорів щодо України з представниками США. В адміністрації президента США Дональда Трампа також поки що не підтвердили цю інформацію.

Деталі "мирного плану" від Росії та США щодо України

Раніше західні ЗМІ писали, що російсько-американський план щодо завершення війни в Україні передбачає низку поступок з боку України. Зокрема, в ньому міститься пункт про скорочення української армії, а також згадується відмова Києва від Донбасу.

Reuters з посиланням на два неназваних джерела повідомляло, що США хочуть, щоб Україна прийняла ці пропозиції. Цю інформацію також підтверджує журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Крім того, за словами Міллера, пропозиція від США і Росії включає відмову України від певних видів озброєння.

