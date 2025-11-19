Наразі не зовсім зрозуміло, наскільки цей план відображає позицію Дональда Трампа.

Російсько-американський план із закінчення війни в Україні передбачає скорочення української армії та відмову Києва від Донбасу. Про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на поінформованих осіб.

"США надали президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Україна повинна прийняти розроблену США рамкову угоду щодо припинення війни з Росією, яка пропонує Києву відмовитися від території та частини зброї", - пише Reuters із посиланням на два неназвані джерела.

За даними Reuters, пропозиції включають, серед іншого, скорочення чисельності збройних сил України. Джерела стверджують, що "Вашингтон" (без уточнення хто саме у Вашингтоні) хоче, щоб Київ прийняв ці пропозиції.

Цю інформацію підтверджує журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

"Я можу підтвердити, що Дмитрієв-Віткофф через Умерова пропонують українцям поспішну пропозицію США і Росії. Це означатиме капітуляцію України, і люди, обізнані з ситуацією, кажуть мені, що це лише максималістські вимоги Кремля", - написав він у соцмережі Х.

За даними Міллера, пропозиція включає зокрема:

скорочення армії України вдвічі;

відмову від певних видів озброєння;

відмову від Донбасу.

Російсько-американський "мирний план" для України

Як писав УНІАН, раніше сьогодні американське видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що США і Росія начебто підготували таємний мирний план для закінчення війни в Україні. У цьому плані начебто 28 пунктів, що охоплюють 4 категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з РФ і Україною.

При цьому повідомлялося, що розробкою плану керували спецпредставник Трампа Стів Віткофф, якого раніше вже начебто відсторонили від переговорів з росіянами через його повну некомпетентнівсть, та економічний спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв.

У Москві заявили, що жодних новин на тему мирних переговорів у них немає. Про це зокрема заявив спікер Путіна Дмитро Пєсков і речниця МЗС Марія Захарова.

