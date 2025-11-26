Кремлівський диктатор одержимий метою отримати щось значуще в обмін на припинення вогню.

Запропонований США проєкт "мирної угоди" щодо України в результаті зустрічі делегацій США, України та європейських союзників був переглянутий - з 28 до 19 пунктів. У РФ заявили, що отримавши первісну версію, тепер очікують на проміжний варіант плану миру. Однак за даними джерел The Washington Post, навіть рання версія плану Трампа зовсім не влаштовувала Кремль повною мірою.

Екс-високопоставлений чиновник із РФ, знайомий із перебігом переговорів, повідомив виданню, що початковий мирний план із 28-пунктів був для Кремля лише "відправною точкою" - лише деякі елементи влаштовували Москву.

За словами джерела, російський президент прагне закріпити щось важливе в обмін на завершення бойових дій.

Колишній чиновник пояснив:

"Путін насправді не хоче продовжувати війну, але він опортуніст. Він дійсно має отримати щось значуще в обмін на завершення війни."

При цьому господар Кремля також розуміє, що всерйоз його позицію, за словами джерела WP, - ніхто не сприймає.

Мирний план Трампа під вогнем критики у США та Європі

УНІАН повідомляв, що 28-пунктний "мирний план" по завершенню війни Росії проти України, представлений адміністрацією США, за словами сенатора-демократа Кріса Ван Холлена, підставляє український народ під удар. Сенатор заявив, що, за його інформацією, держсекретар США Марко Рубіо зізнався в розмові з двома американськими сенаторами, що від самого початку запропонована угода є російським планом.

Також повідомлялося, що серед 28 пунктів плану щодо України були вимоги, щоб Київ відмовився від усієї території Луганської та Донецької областей, та інші "гострі побажання" Кремля. Водночас Європа рознесла "мирний план" США щодо України - головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас заявила, що тиск повинен чинитися на агресора, а фінальна угода має бути підтримана Україною і Європою.

