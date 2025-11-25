Залишилися лише незначні деталі, які потрібно залагодити.

Уряд України погодився "на мирну угоду" США, досягнуту за посередництва адміністрації президента Дональда Трампа, щоб зупинити майже чотирирічний наступ Росії. Про це пише CBS News з посиланням на слова американського чиновника.

Він і радник президента України з національної безпеки Рустем Умеров заявили, що досягнуто спільного розуміння щодо пропозиції, однак деталі ще належить опрацювати.

"Українці погодилися на мирну угоду. Є деякі незначні деталі, які потрібно залагодити, але вони згодні на мирну угоду", - повідомив американський чиновник.

Зазначається, що ця новина з'явилася в той час, коли міністр армії США Ден Дрісколл перебував в Абу-Дабі для зустрічі з російськими офіційними особами. Росія, яка вторглася в Україну, поки що не відреагувала на досягнуті в Абу-Дабі домовленості.

Американський військовий представник в Абу-Дабі повідомив CBS News, що у вівторок Дрісколл годинами вів переговори з російськими представниками, весь день то з'являючись на зустрічах, то зникаючи з них. Він сказав:

"Ми зберігаємо великий оптимізм. Держсекретар Дрісколл налаштований оптимістично. Сподіваємося, що незабаром ми отримаємо відповідь від росіян. Усе рухається швидко".

Американський представник повідомив CBS News, що там також була присутня українська делегація, яка підтримувала зв'язок із Дрісколлом і його командою.

Джерело, знайоме із ситуацією, заявило, що Дрисколл працює в Абу-Дабі над переглянутою версією пропозиції Білого дому з 28 пунктів після продуктивних переговорів у Женеві.

Обговорення "мирного плану" США

Минулими вихідними Дрісколл, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер, а також дипломати з України та європейських союзників узяли участь у переговорах у Женеві, Швейцарія. Унаслідок цього сторони змінили "мирний план" - із 28 пунктів залишилися тільки 19.

Зустріч Дрісколла з російськими офіційними особами також послідувала за візитом до столиці України минулого тижня.

У суботу група членів НАТО та інших союзників США опублікувала спільну заяву, в якій запропонований мирний план названо "основою, що потребує додаткового опрацювання".

Білий дім заявив у неділю ввечері, що офіційні особи США та України "розробили оновлений і доопрацьований мирний рамковий документ" за підсумками обговорень у Женеві. Рубіо назвав одну із зустрічей у Женеві "дуже змістовною", але додав, що "ще має відбутися певна робота, і саме цим наші команди займатимуться просто зараз".

