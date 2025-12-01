Переговори між представниками України та США 30 листопада тривали кілька годин.

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа "дуже оптимістично" налаштовані щодо угоди про мир в Україні. Таку заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише Sky News.

За її словами, американські переговорники та сам Трамп "дуже наполегливо працювали над цим". Вона зазначила, що відбулися "дуже хороші переговори" з представниками України. Зараз спеціальний посланець Стів Віткофф прямує до Росії.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", – додала Левітт.

Своєю чергою, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після переговорів з українською стороною "попереду ще багато роботи".

"Це делікатне питання. Воно складне. Є багато змінних факторів, і, очевидно, є ще одна сторона, яка повинна бути залучена до цього процесу, і це продовжиться наприкінці цього тижня, коли [Стів] Віткофф поїде до Москви", – наводить його слова The Hill.

Видання зазначає, що переговори між представниками України та США 30 листопада тривали кілька годин. Як повідомляється, основними перешкодами для будь-якої мирної угоди є гарантії безпеки для України та питання територіальних поступок.

Переговори про мир в Україні: ви могли це пропустити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не раз зривала мирні угоди та порушувала мир. Тому необхідно отримати гарантії безпеки для України, аби жодних таких дій з боку країни-агресорки у майбутньому не було.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначала, що цей тиждень може стати вирішальним для України, з огляду на заплановані переговори. Вона акцентувала, що Росія не хоче миру і тому "потрібно зробити Україну максимально сильною".

