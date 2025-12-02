'Продати Україну Росії': Трамп відправляє до Путіна нетрадиційну делегацію, - CNN

Трамп покладається на довірених посередників, щоб проштовхнути мирну угоду між Києвом і Москвою.

Адміністрація Дональда Трампа робить ще одну спробу домогтися прориву в мирних переговорах між Росією та Україною — і знову покладається на нетипових дипломатів, пише CNN.

Уже у вівторок до Москви вирушать Стів Віткофф, давній бізнес-партнер Трампа, та його зять Джаред Кушнер. Обидва не мають офіційних посад і не були затверджені Сенатом, але саме їх президент вважає ключовими посередниками.

Кушнер і Віткофф зустрінуться з правителем Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати переконати його погодитися на припинення війни. У Білому домі заявляють, що підготували детальний перелік пунктів потенційної угоди.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", — сказала прессекретарка Керолайн Лівітт.

Нетрадиційні посередники Трампа

Віткофф і Кушнер уже мали успіх у мирних переговорах — саме вони допомагали укладати перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС. Цей досвід, за словами представників адміністрації, став причиною, чому їх поставили в центр і українсько-російського досьє.

Трамп не приховує свого захоплення Віткоффом: після угоди щодо Гази він назвав його "чудовим переговорником, бо він чудова людина". Хоч Віткофф спочатку був посланцем на Близькому Сході, його повноваження швидко розширилися й включили війну в Україні.

У Вашингтоні та в європейських столицях таке рішення викликало подив — і подекуди занепокоєння. Особливо після того, як Bloomberg оприлюднив аудіо, де Віткофф дає кремлівському високопосадовцю Юрію Ушакову поради, як Путіну слід говорити з Трампом. Європейські чиновники назвали це "образливим, але не дивним".

Трамп не зважає на критику:

"Він має продати це Україні, він має продати Україну Росії. Ось що робить той, хто укладає угоди".

Кушнер повертається в дипломатію

Джаред Кушнер, який знову став помітною фігурою в зовнішній політиці, не має формальної посади, але, за словами джерел, користується "повною довірою Трампа". Для іноземних лідерів його участь — сигнал, що вони фактично говорять із самим президентом.

Після перемир’я в Газі Кушнер тихо долучився до роботи над українським напрямком і став одним із головних архітекторів "мирного пакета", попри відсутність досвіду в європейській безпековій політиці.

У Європі ж дивуються, що член переговорної команди "вчиться на роботі", а не приходить із готовими компетенціями. Особливо після зустрічі Кушнера й Віткоффа з російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, який перебуває під санкціями.

Один європейський чиновник, коментуючи роль Кушнера, зазначив, що "незрозуміло, який у нього мандат чи межі":

"Я чув, що він дуже швидко навчається, але можна було б очікувати, що член переговорної команди матиме глибокі знання з питань ще до участі в зустрічі, а не навчатиметься на роботі. Очевидно, що досить незвично мати когось без офіційної посади членом переговорної команди".

"Проєкт капітуляції" і зміни після Женеви

Саме після контактів із Дмитрієвим з’явився скандальний проєкт із 28 пунктів, який у Європі та Конгресі розкритикували як надмірно проросійський. Білий дім запевняє, що документ уже доопрацьовано — зокрема під час переговорів у Женеві наприкінці листопада.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що останні зустрічі у Флориді засвідчили "подальший прогрес". Він підкреслив, що ключова частина роботи продовжиться цього тижня в Москві, куди летить Віткофф.

Чи є шанс на прорив?

Адміністрація Трампа вважає, що українська сторона "готова працювати з Кушнером" і бачить у його залученні сигнал віри Трампа в можливість мирної угоди. Але джерела, близькі до Києва, кажуть: прогрес є, проте справа далека від завершення.

Колишні дипломати попереджають: ставка на вузьке коло довірених осіб несе ризики. "У вас немає різних точок зору, ви можете зайти у вузький коридор, не знаючи альтернатив", — сказав один з ексчиновників Держдепу.

Попри це Трамп залишається впевненим у своєму підході. А його команда — Віткофф, Кушнер і міністр армії Ден Дрісколл — готується до нового раунду переговорів, який може стати найважливішим з моменту початку війни.

Мирна угода - останні заяви Білого дому

Як повідомляв УНІАН, в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа "дуже оптимістично" налаштовані щодо угоди про мир в Україні.

Водночас верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначала, що цей тиждень може стати вирішальним для України, з огляду на заплановані переговори. Вона акцентувала, що Росія не хоче миру і тому "потрібно зробити Україну максимально сильною".

