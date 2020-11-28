Головний вчений Ірану у сфері ядерної фізики Мохсен Фахрізаде був вбитий поблизу Тегерану.

Євросоюз назвав злочином убивство іранського науковця Мохсена Фахрізаде, якого західна розвідка вважає автором таємної програми з розробки ядерної зброї.

Про це йдеться у заяві речника ЄС і закордонних справ й політики безпеки, цитує ЄП.

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«27 листопада 2020 року в іранському Абсарді в результаті серії насильницьких нападів були вбиті іранський урядовий посадовець і кілька цивільних осіб. Це злочинне діяння, яке суперечить принципу поваги прав людини, за який виступає ЄС», - йдеться у заяві.

У Європі закликали сторони уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Що відомо про загибель Мохсена Фахрізаде

Головний вчений Ірану у сфері ядерної фізики Мохсен Фахрізаде був вбитий поблизу Тегерану. Це підтвердили в Міністерстві оборони країни. Вчений помер у лікарні після нападу на його автомобіль.

Західна розвідка вважає його відповідальним за таємну програму Ірану з розробки ядерної зброї.

Новини про вбивство вченого з'явилися на тлі нових занепокоєнь тим, що Іран наростив виробництво збагаченого урану. Цей матеріал - ключовий компонент як для цивільної ядерної енергетики, так і для виготовлення військової ядерної зброї.

Президент Ірану Хасан Рухані звинуватив Ізраїль у злочині й пообіцяв помститися.

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Автор: УНІАН