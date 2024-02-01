Компетентні органи Молдови вже займаються цими випадками.

Протягом 2022-2023 років три молдовські компанії продали РФ авіаційні запасні частини на суму близько $15 млн.

Як йдеться у розслідуванні молдовської служби "Радіо Свобода", постачання запчастин до літаків у РФ через Молдову почалось вже через кілька місяців після російського нападу на Україну. Деталі імпортного виробництва постачались великим російським авіакомпаніям.

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До схеми були залучені три молдовські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Деякі з цих компаній заснували в 2021-2022 роках, а їхній власник – колишній топ-посадовець авіакмомпанії Air Moldova Іван Мельников. Третя була заснована у 2011 році і володіє нею Сергій Ранга.

Ці фірми діяли в якості посередників і розміщували замовлення на запчастини, після чого допомагали поставляти їх у РФ, але транспортування відбувались не через Молдову.

І Мельников, і Ранга заявили "Радіо Свобода", що не знали про постачання закуплених їхніми компаніями деталей до РФ. За договором вони призначались іншим країнам.

У розслідуванні зазначається, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких антиросійських санкцій Євросоюзу, які торкаються авіаційних запчастин.

Джерела "Радіо Свобода" в офісі президента Молдови Маї Санду сказали, що знають про ці випадки і ними вже займаються "компетентні органи". Крім того, Кишинів обговорює можливість приєднання до додаткових санкцій ЄС.

Як запроваджували санкції

Євросоюз запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року, суттєво розширивши їх після лютого 2022 року. Останній 12-й пакет обмежувальних заходів, Європейська Рада ухвалила 18 грудня минулого року.

Санкції торкаються різних аспектів, пов'язаних з технологіями, промисловістю, торгівлею, фінансами, транспортом та предметами розкоші.

Вже скоро ЄС повинен ввести новий, 13-й пакет санкцій. Вони торкнуться великої кількості фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із вторгненням в Україну. Пакет планують схвалити до 24 лютого.

При цьому, 29 січня Рада Європейського союзу продовжила дію санкцій проти Росії ще на шість місяців - до 31 липня.

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