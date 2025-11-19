Окупований Донбас обіцяють оголосити демілітаризованою зоною.

В межах нової версії "мирної угоди", запропонованої РФ і США, лінія фронту на Запоріжжі і Херсонщині буде заморожена, але деякі території агресор все ж поверне Україні. При цьому Крим і Донбас США начебто офіційно визнають частиною РФ. Про це пише Axios із посиланням на поінформованого американського чиновника.

За словами співрозмовника видання, пропонуючи Києву поступитися рештою Донбасу, Білий дім виходить з думки, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна продовжиться. "Тому в інтересах України досягти угоди зараз", - сказав він.

Як пише Axios, попри те, що території Донбасу, згідно "мирного плану", перебуватимуть під контролем Росії, їх проголосять демілітаризованою зоною, і Росія начебто не зможе розміщувати там війська.

Що ж стосується Херсонської та Запорізької областей, які Путін теж вписав в російську "конституцію", то там лінії контролю "будуть здебільшого заморожені".

Також повідомляється, що Росія поверне Україні контроль над частиною території за умови проведення переговорів. Однак не уточнюється, про які саме території йдеться.

Слід зазначити, що Росія контролює частини територій Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, на які формально Кремль досі не претендував.

Згідно з планом, США та інші країни визнають Крим і Донбас суверенною територією Росії, але від України цього не вимагатимуть.

Що кажуть у Києві

Одне джерело, з яким говорили журналісти, повідомило, що Зеленський уповноважив голову РНБО Рустема Умєрова вести переговори зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, і начебто багато його коментарів були включені до тексту цього "мирного плану".

Однак неназваний український чиновник заявив, що Умєров лише усно говорив з Віткоффом і не отримував від нього письмового документу з "миирнимиии" пропозиціями. Також цей чиновник заявив, що Україна заперечує проти багатьох пунктів цього плану і хоче обговорювати мирну угоду за участі європейських партнерів.

"Тепер ми чекатимемо. М’яч на боці Зеленського", – сказав американський чиновник, висловивши припущення, що президент України може приїхати до Вашингтона, щоб обговорити ці пропозиції.

"Мирний план" Віткоффа-Дмітрієва

Як писав УНІАН, західні ЗМІ повідомили, що США і Росія розробили новий проект мирної угоди між Україною та РФ, який підозріло схожий на вимоги, поставлені Кремлем ще на початку війни. Повідомляється, що план розробляли спеціальні посланці Трампа і Путіна - Стів Віткофф і Кирило Дмітрієв.

"Мирний план" налічує загалом 28 пунктів і передбачає зокрема роззброєння України, передачу Донбасу під контроль РФ, надання російській мові і російській церкві офіційного статусу в Україні.

