У Сполучених Штатах завершилися змагання на собачих упряжках, які проходили на Алясці.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як повідомляється, участь у цьогорічному забігу "Ідітарод" взяли близько півсотні учасників. Їм довелося подолати 1368 км. Ночувати довелося у наметах на морозі до 40 градусів. Змагання зайняло понад тиждень.
Переможцем став американець Даллас Сіві. Він фінішував із результатом 7 днів, 14 годин і 8 хвилин.
Новини світу: на Алясці завершилися змагання на собачих упряжках
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