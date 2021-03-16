За час змагань псам довелося подолати 1368 кілометрів.

У Сполучених Штатах завершилися змагання на собачих упряжках, які проходили на Алясці.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляється, участь у цьогорічному забігу "Ідітарод" взяли близько півсотні учасників. Їм довелося подолати 1368 км. Ночувати довелося у наметах на морозі до 40 градусів. Змагання зайняло понад тиждень.

Переможцем став американець Даллас Сіві. Він фінішував із результатом 7 днів, 14 годин і 8 хвилин.

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Автор: Катерина Лиманська