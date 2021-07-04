У Збройних силах Філіппін заявили, що 40 осіб були врятовані.

На Філіппінах розбився військовий літак C-130 з 92 людьми на борту. За наявними даними, загинули щонайменше 17 осіб.

Як повідомляє Euronews, авіакатастрофа сталася на півдні країни, в провінції Сулу. При посадці літак впав і загорівся. Ведеться рятувальна операція.

Передбачається, що кількість жертв катастрофи зростатиме, ведеться пошук тих, хто вижив і загиблих.

Водночас глава Збройних сил країни Сіріліто Собежана повідомив, що 40 осіб вижили і були врятовані.

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Нагадаємо, рік тому на Філіппінах впав військовий вертоліт, на борту перебували п'ятеро осіб.

Аварія сталася в момент зльоту у військовому таборі в місті Кауаян. На борту знаходилися два пілоти, два члени команди і один пасажир.

За даними поліції, у вертольоті виявлено два тіла, ще один поранений, двоє зникли безвісти.

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Автор: Дмитро Захаров