На Філіппінах розбився військовий літак C-130 з 92 людьми на борту. За наявними даними, загинули щонайменше 17 осіб.
Як повідомляє Euronews, авіакатастрофа сталася на півдні країни, в провінції Сулу. При посадці літак впав і загорівся. Ведеться рятувальна операція.
Передбачається, що кількість жертв катастрофи зростатиме, ведеться пошук тих, хто вижив і загиблих.
Водночас глава Збройних сил країни Сіріліто Собежана повідомив, що 40 осіб вижили і були врятовані.
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Нагадаємо, рік тому на Філіппінах впав військовий вертоліт, на борту перебували п'ятеро осіб.
Аварія сталася в момент зльоту у військовому таборі в місті Кауаян. На борту знаходилися два пілоти, два члени команди і один пасажир.
За даними поліції, у вертольоті виявлено два тіла, ще один поранений, двоє зникли безвісти.
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