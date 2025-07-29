Зазначається, що безпілотник посадили, застосувавши засоби радіоелектронної боротьби.

У ніч на вівторок, 29 липня, в повітряному просторі Білорусі зафіксували безпілотник. Його знешкодили, заявили у Міністерстві оборони РБ.

Зазначається, що вночі сили ППО зафіксували у повітряному просторі над Мінськом "невідому повітряну ціль". Інцидент стався близько 2-ї ночі. Об’єкт ідентифікували як БпЛА.

Засобами радіоелектронної боротьби безпілотника було знешкоджено. ін впав у районі вулиці Матусевича в Мінську. Потерпілих немає.

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"З огляду на цей інцидент оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору. За цим фактом проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Участь Білорусі у війні проти України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія "готує щось" у Білорусі цього літа. Він додав, що це відбуватиметься під виглядом військових навчань.

В середині вересня 2025 року в Білорусі мають бути проведені спільні із Росією військові навчання "Захід-2025".

Генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що Росія запланувала широкомасштабний наступ на фронті, але на сьогодні у неї немає для цього ресурсів, у зв'язку з цим можна припустити, що Білорусь відкрито вступить у війну.

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