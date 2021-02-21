19 лютого на коменданта Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі з ножем напав росіянин. Нападник завдав прикордонникові два ножових поранення.

Суд у Санкт-Петербурзі постановив заарештувати чоловіка, який напав з ножем на коменданта Генконсульства України.

Читайте такожУ Новому Орлеані невідомий влаштував стрілянину в магазині зброї: загинули людиПро це повідомляє Об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга.

«Смольнинський районний суд міста Санкт-Петербурга виніс постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Назара Смоленського, обвинувачуваного в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 213 КК РФ», - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 19 лютого Смоленський біля будинку на вулиці Бонч-Бруєвича, дочекавшись відкриття вхідних дверей в будівлю Генерального консульства України, завдав громадянинові П. предметом, схожим на ніж, не менше 2 ударів у пахову область і зовнішню поверхню стегна зліва.

Того ж дня Смоленського було затримано, 20 лютого йому було пред'явлено звинувачення. Також наголошується, що фігурант раніше був судимий.

Напад на коменданта Генконсульства України: що відомо

19 лютого в Держприкордонслужбі України повідомили, що на коменданта Генконсульства України в Санкт-Петербурзі з ножем напав росіянин. Нападник завдав прикордонникові два ножових поранення.

«Нападник виявився громадянином РФ. Чоловік без пояснення і видимих на те причин накинувся на військовослужбовця одразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника завдані йому поранення виявились несмертельними», - повідомили в Держприкордонслужбі.

Попередньо відомо, що він був записаний на прийом до Генконсульства.

Пізніше було опубліковано відео нападу.

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Автор: Вікторія Токарєва