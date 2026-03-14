НАТО 'полює' за російськими підводними човнами в Арктиці, - BI

Альянс намагається перехоплювати російські підводні човни ще в арктичних водах, поки вони не вийшли у глибини Атлантики.

НАТО розширює військову присутність в Арктиці та Північній Атлантиці, збільшуючи кількість патрулювань і спільних операцій союзників. Основна мета – виявляти підводні човни Росії до того, як вони зможуть вийти у глибокі води Атлантичного океану. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на західних чиновників.

Начальник Об’єднаного штабу Норвегії віцеадмірал Руне Андерсен заявив, що за останні два-три роки активність сил альянсу в регіоні більш ніж подвоїлася – у повітрі, на морі та на суші.

За його словами, це частково пов’язано зі зростанням розгортання російських підводних човнів у північних водах та необхідністю постійного спостереження за ними.

Російський підводний флот

Росія має один із найбільших підводних флотів у світі – приблизно 64 активні субмарини. Значна їх частина входить до складу Північного флоту Росії, що базується у Мурманській області на узбережжі Баренцевого моря.

Щоб потрапити до Атлантики або далі до Середземного моря чи Балтійського моря, російські субмарини зазвичай проходять через арктичні води, а потім прямують на південь через Північне море або через стратегічний GIUK-пролом між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

Чому важливо відстежувати субмарини

Речник Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі полковник Мартін О’Доннелл пояснив, що союзники намагаються перехоплювати підводні човни ще у відносно мілководних районах.

"Якщо вони виходять у глибокий Атлантичний океан, відстежувати їх значно складніше", – наголосив він.

Нові операції та навчання

Для протичовнових операцій країни НАТО використовують фрегати, підводні човни, гелікоптери та патрульну авіацію. Деякі союзники також інвестують у нові системи спостереження.

Минулого місяця біля узбережжя Норвегії відбулися навчання Arctic Dolphin 26, спрямовані на оборону Північної Атлантики та контроль GIUK-пролому.

Крім того, командування JFC Norfolk координує нову операцію стримування Arctic Sentry.

Роль нових членів НАТО

Посилення присутності альянсу також пов’язане зі вступом до НАТО Фінляндії та Швеції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Завдяки цьому кількість арктичних держав у блоці зросла з п’яти до семи.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники прагнуть створити єдиний підхід до безпеки в Арктиці та посилити постійну військову присутність у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, Росія задіяла підводний човен та інші військові кораблі для супроводу нафтового танкера, що намагався уникнути затримання американською Береговою охороною в Атлантичному океані.

Берегова охорона США розпочала його переслідування в межах масштабної кампанії з виявлення та затримання так званого "тіньового флоту", що перевозить нелегальну нафту, зокрема російського походження.

