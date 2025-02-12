Путін знає, що програє, заявив генеральний секретар Альянсу.

Якщо російський диктатор Володимир Путін зараз нападе на одну з країн-членів НАТО, то зазнає поразки і отримає нищівні наслідки для Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції, присвяченій завтрашньому засіданню міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

Зокрема, у Рютте запитали про оцінку розвідки Данії відносно того, що Росія готується напасти на країну ЄС. Генеральний секретар Альянсу зазначив, що треба взяти до уваги інформацію розвідки.

"На даний момент, якби Путін атакував НАТО, реакція буде нищівною. Він програє. Тож, нехай не намагається. І він знає це. Наше стримування і оборона дуже міцні", - наголосив Рютте.

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Водночас, генеральний секретар підкреслив, що союзники не мають зволікати з потребою збільшення витрат на оборону, бо через 4-5 роки ситуація може змінитися. Зокрема, як сказав Рютте, треба враховувати швидкість нарощування Росією виробництва оборонної промисловості та усього іншого, а й також звертати увагу на плани Китаю щодо посилення флоту до 2030 року.

У цьому зв'язку, як сказав Рютте, союзники НАТО мають втілювати три справи. По-перше, перейматися Україною. Зокрема, треба забезпечити, аби Україна взяла гору у війні.

По-друге, за словам Рютте, треба значно більше витрачати на оборону, аби мати змогу захищати себе через 4-5 роки: "Ми повинні ухвалити ці рішення цього року".

І по-третє, додав генсек, в НАТО повинні подбати, щоб мати усе необхідне для самооборони. Йдеться про оборонну промисловість.

Як повідомляв УНІАН, у січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що з огляду на зростання збройних сил РФ зберігається теоретична ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.

За словами президента України Володимира Зеленського, Путін збільшує чисельність особового складу російської армії на 150 тисяч солдатів і може напасти на Польщу і Литву з території Білорусі.

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