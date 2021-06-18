В Альянсі закликають Росію використати ті шість місяців до набуття чинності рішенням про її вихід, аби повернутися до повного дотримання договору.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликають Росію переглянути рішення про вихід з Договору з відкритого неба.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради Альянсу щодо Договору з відкритого неба, яку має у розпорядженні УНІАН.

"Ми глибоко шкодуємо про повідомлення Росією про своє рішення вийти з Договору з відкритого неба - важливого юридично обов'язкового документа, що сприяє транспарентності, безпеці і стабільності, а також взаємній довірі в євроатлантичному регіоні", - зазначається у заяві.

У зв'язку з цим наголошується, що Росія вже багато років відмовляється від повного дотримання своїх зобов'язань у рамках цього договору, зокрема, запроваджуючи обмеження на проведення польотів над Калінінградською областю та поблизу кордонів з Грузією, які суперечать документу.

"Ми неодноразово закликали Росію повернутися до повного дотримання договору і робили численні кроки, в тому числі в ході четвертої Оглядової конференції щодо Договору з відкритого неба, для знаходження конструктивного розв'язання наявних невирішених питань дотримання договору. Але замість цього Росія не пішла на конструктивну взаємодію і не зробила кроків щодо повернення до повного дотримання. Сполучені Штати вказували на відмову Росії від повного дотримання як суттєвий фактор у своєму рішенні про вихід з договору в листопаді 2020 року, відповідно до його положень. Ми поділяємо стурбованість Сполучених Штатів, згадану ними в своєму рішенні" , - йдеться у заяві.

"Ми зберігаємо прихильність контролю над звичайними озброєннями як ключової складової євроатлантичної безпеки. Ми знову підтверджуємо свою повну відданість зниженню військового ризику, запобіганню виникненню неправильних уявлень і конфліктів, зміцненню довіри і впевненості, тим самим сприяючи миру і безпеці", - зазначили в НАТО.

Також в Альянсі заявили, що продовжують прагнути до конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії роблять це можливим.

"Ми закликаємо Росію використати ті шість місяців до набуття чинності її виходу з договору для того, щоб переглянути своє рішення і повернутися до повного дотримання Договору з відкритого неба", - заявили в НАТО.

Вихід Росії з Договору про відкрите небо

22 травня 2020 року стало відомо, що США вирішили вийти з Договору про відкрите небо, звинувативши Росію в порушенні положень документа.

7 червня 2021 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про вихід з міжнародного Договору з відкритого неба.

Договір про відкрите небо - міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками держав-членів ОБСЄ, в тому числі України.

Угода передбачає єдиний режим контролю за військовою діяльністю і озброєннями. Воно встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості учасникам угоди здійснювати обльоти територій один одного.

Україна ратифікувала договір у 2000 році. Угода набула чинності в 2002 році.

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Автор: Віталій Саєнко