Напередодні РФ відкрито почала красти металопродукцію з Маріуполя.

Іран хоче імпортувати сталь з Росії в обмін на експорт в країну автомобільних запчастин і газових турбін.

Про це повідомляє іранський державний телеканал Press TV.

Виступаючи в кулуарах спільної ірано-російської комісії з економічного і торговельного співробітництва в Тегерані, міністр торгівлі і промисловості Ірану Фатемі Амін заявив, що його країна використовуватиме бартерну торгівлю з Росією для забезпечення поставок сировини для використання в металургійному і гірничодобувному секторі.

За його словами, Ірану необхідно буде імпортувати сировинні метали, такі як цинк, свинець і глинозем з Росії, щоб задовольнити зростаючий внутрішній попит. Своєю чергою Росія зможе в обмін отримати автозапчастини і газові турбіни.

Іран і Росія вже домовилися про введення бартерних угод на певні товари, в тому числі на російську сталь. А деякі іранські компанії підписали контракти на поставку або ремонт газових турбін для російських електростанцій.

Як повідомлялося раніше, РФ відкрито почала красти металопродукцію з Маріуполя. Російські ЗМІ напередодні з посиланням на колаборанта Костянтина Іващенка (так званий "мер" Маріуполя) повідомили про те, що перше судно з 3 тисячами тонн металопродукції із захопленого окупантами Маріуполя відправляються до Ростову-на-Дону.

Також раніше повідомлялося, що Росія продовжує вивозити з України вкрадене окупантами зерно.

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