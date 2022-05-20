Москва почала витісняти Тегеран з китайського ринку.

Китай з початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України скуповував нафту з РФ з великими знижками. Попит на іранську та венесуельську нафту впав.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на середину травня близько 20 суден з іранською нафтою стояли на якорі біля Сінгапуру. Відзначається, що число танкерів з нафтою з Ірану почало зростати з квітня, тому що Росія відправляла свою нафту на схід через західні санкції.

Аналітики Kpler заявили, що в середині травня на танкерах налічувалося приблизно 22 мільйони барелів на початку квітня, а в середині травня вже 37 мільйонів барелів.

"Зараз Китай явно купує більше (російських) вантажів марки Urals. Експорт нафти марки Urals в Китай збільшився більш ніж в три рази. І це попри ослаблення китайського імпорту", - зазначив старший аналітик Kpler Хомаюн Фалакшахі.

Наразі Китай є найбільшим покупцем російської нафти марки ESPO Blend. Таким чином Москва стає головним конкурентом Тегерана на китайському ринку.

За даними видання, Іран і РФ вели переговори щодо торгівлі нафтою в умовах санкцій, торгівлі та банківської справи.

"Ніхто більше не дивиться на іранську нафту, оскільки російські сорти набагато кращої якості й за нижчими цінами. Продавці іранської нафти знаходяться під сильним тиском", - пояснив один з китайських трейдерів.

За його словами, Китай купує Urals зі знижкою в 9 доларів за барель в порівнянні з Brent з постачанням в червні. Для того, щоб іранська нафта знову стала потрібною в Китаї її повинні продавати зі знижками від 12 до 15 доларів.

Комі того, закупівлю російської нафти збільшила й Індія. За даними Kpler, до початку червня Індія імпортує понад 30 мільйонів барелів за останні три місяці, що більш ніж удвічі перевищує обсяги за 2021 рік.

Також нафту у Росії купують Об'єднані Арабські Емірати.

Нафтове ембарго: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії-до червня 2024 року.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.

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