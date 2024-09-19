Ці навчання є можливістю і для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами.

З 10 до 20 вересня 2024 року у Нідерландах проходять навчання країн-членів НАТО і трьох-країн партнерів з протидії дронам. Там зібралися понад 450 учасників з 19 країн, зокрема й України.

Мета цих навчань – перевірка здатності комерційно доступних систем протидії безпілотникам безперешкодно працювати разом, наголошує пресслужба Альянсу. І цього року Україна вперше взяла участь у випробуваннях разом з представниками приватного сектора і наукової спільноти.

Під час щорічних навчань НАТО з технічної сумісності проти безпілотних літальних апаратів (C-UAS) було випробувано понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам, таких як датчики, системи наведення на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах.

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"Перша активна участь України в цих навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна – НАТО, схваленої лідерами країн Альянсу і України на Вашингтонському саміті. Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтеграція технологій протидії безпілотникам в Інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО (IAMD) є важливою для посилення сил і засобів стримування і оборони Альянсу.

"На саміті у Вашингтоні в 2024 році члени Альянсу здійснили кроки з подальшого поліпшення готовності, реагування і інтеграції IAMD НАТО і домовились підтримувати розробку і впровадження інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони для України", – додали в прес-службі Альянсу.

Як Захід переймає бойовий досвід України

Новий підрозділ Сухопутних військ США переймає досвід України в галузі безпілотників та радіоелектронної боротьби. Як пише Business Insider, за словами військових аналітиків, Пентагон має намір інтегрувати уроки війни в Україні у власну армію, і серед них – вплив безпілотників.

Крім того, Норвегія у планує посилити свої військово-морські сили, розгорнути дві додаткові бригади сухопутних військ, і також посилити власну протиповітряну оборону. І в роботі над покращенням ППО країна планує використати український досвід у війні з Росією.

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