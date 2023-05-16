Наголошується, що США та інші країни єдині в своїх зусиллях щодо посилення обороноздатності України.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що у відомстві вважають важливим навчання українських пілотів за кордоном, включно з готовністю деяких країн забезпечити ці тренування на західних зразках авіації.

"Це важливий процес, пов’язаний із тим, що альянс, низка країн, надає важливу оборонну допомогу нашим українським партнерам", – наводить його слова "Укрінформ".

За словами Патела США та інші держави "єдині у колективній меті робити все можливе, аби Україна мала спроможності для самооборони, захисту своєї територіальної цілісності й суверенітету". Він зазначив, що у цьому звʼязку деякі країни активізують свої зусилля, діляться системами та проводять навчання.

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"Ми з нетерпінням чекаємо поглиблення наших партнерських відносин, щоб робити це та теж відігравати свою роль", – заявив він.

Навчання пілотів ЗСУ за кордоном: важливі новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція відкрита до підготовки пілотів Збройних сил України. За його словами, навчання українських льотчиків може розпочатися "вже зараз".

Важливу заяву про підготовку українських пілотів зробили і у Великій Британії. Британський уряд повідомив, що вже влітку розпочнеться початкова льотна фаза для груп українських пілотів. Завдяки отриманим під час навчання навичкам пілотування, українські військові зможуть керуваии різними типами літаків.

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