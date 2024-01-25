Напередодні цієї заяви посадовиця зустрілася з українськими біженцями, які пережили жахи війни.

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін закликала конгресменів проголосувати за додаткове фінансування для України у розмірі 61 мільярд доларів.

Як повідомляє "Голос Америки", посадовиця розповіла про зустріч з українськими біженцями у Нью-Гемпширі. Вони розповіли їй про жахіття війни, зокрема під час облоги росіянами Маріуполя. Шашіг наголосила, якщо вчасно не надати допомогу Києву, то згодом США доведеться самим воювати проти РФ та інших диктаторських режимів по всьому світу.

Сенаторка заявила, що диктатор Володимир Путін не просто веде війну проти України, а "націлився на сам фундамент демократії в усьому світі".

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"Я маю чотирьох онуків і не хочу, щоб через два-три-п’ять років вони були змушені піти воювати в Європі чи Азії, тому що ми не вжили тих заходів, які б мали, для підтримки України. Можете не сумніватися, на США дивиться не тільки Путін, а й Сі Цзіньпінь, і Північна Корея, і Іран − всі ті, хто хоче підірвати демократичний світ, тому наші дії зараз критично важливі. Ось чому ми повинні підтримати запит на фінансування і довести справу до кінця", − заявила Шагін.

Допомога США для України

Конгрес США з жовтня минулого року не може ухвалити пакет про додаткову допомогу союзникам на $106 млрд. Близько $61,4 млрд з них передбачені Україні.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, допомога США – "єдина надія на перемогу України у війні з РФ та спосіб уникнути більшої війни і необхідності участі в ній американських військових".

Президент США Джо Байден 19 січня підписав затверджений обома палатами Конгресу закон про фінансування уряду та запобігання шатдауну без допомоги України.

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