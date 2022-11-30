Владі країни доводиться розміщувати людей в наметах і шкільних спортзалах, а також готуватися до прийому ще однієї хвилі біженців.

На старому аеродромі на околиці Берліна майже тисяча людей спить у величезних опалюваних наметах. Німецька столиця ледве справляється з розміщенням біженців з України.

І оскільки зима стає все ближче, а РФ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, влада спішно готує нові притулки в очікуванні прибуття, за її оцінками, ще 10 тис. осіб, повідомляє Бі-бі-сі.

За останніми даними, з початку війни до Німеччини втік мільйон українців. Це нагадало німцям про 2015 і 2016 роки, коли тут шукало притулку порівняне число людей. Як і тоді, Німеччина спочатку надала їм теплий прийом. Але зараз зростає стурбованість з приводу того, як краще розмістити таку велику кількість біженців.

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У Берліні близько 100 українців щодня прибувають в головний міський центр прийому біженців, розташований в терміналі колишнього аеропорту Тегель. Працівники в яскравих жилетах ведуть їх повз непрацюючих багажних каруселей в старі зали очікування, які тепер заповнені розкладними столиками з речами. Тут є їжа, медична допомога та спальні місця на кілька ночей. Все це розраховано на тимчасове проживання; незнайомі люди сплять на ліжках в загальних кабінках або наметах.

Але багато хто залишиться тут надовго: у місті, де ринок оренди знаходиться під тиском, стає все важче знайти постійне житло, і відправляти людей в інші регіони Німеччини також стає складніше.

Менеджер центру Клео Тюммлер визнає, що доводиться непросто: "все створено для того, щоб піклуватися про людей протягом декількох днів. Іноді їм доводиться залишатися тут на два тижні, а то й на три".

Незважаючи на логістичні труднощі, в центрі панує невимушена атмосфера. Тюммлер та її колеги, здається, прагнуть зробити життя людей тут якомога простішим та комфортнішим.

Вони намагаються пристосуватися до потреб постояльців, які проживають тут тривалий час. Вони купили пральні машини, намагаються організувати розваги і розширюють можливості для навчання 300 дітей, деякі з яких спілкуються по відеозв'язку з українськими школами.

За їхніми словами, вони навчилися з досвіду 2015 року, але їх позитивний настрій поділяють не всі.

Один політик з північно-західної Німеччини нещодавно використав свою колонку в національній газеті, щоб попередити, що такі громади, як його місцева, піддаються "серйозному випробуванню" численними українськими біженцями, а також зростаючим потоком осіб, які просять притулку.

Число людей, які подають прохання на притулку, дійсно зросло, в основному за рахунок вихідців з Сирії та Афганістану.

"Я очікую ще десятки, якщо не сотні тисяч українських жінок і дітей... У багатьох громадах вже проживає більше мігрантів, ніж під час кризи 2015-2016 років", - написав політик з ХДС Фредерік Поль в газеті Welt.

Він сказав, що нинішня ситуація нагадує йому атмосферу минулої кризи, коли теплий прийом поступився місцем запеклим національним дебатам про те, яку підтримку німці можуть і повинні надавати тим, хто шукає притулку.

Він повторив коментарі, зроблені на початку року Мартіною Швайнсбург, членом районної ради з Тюрінгії, яка сказала, що в її районі спочатку покладалися на приватних домовласників для розміщення українців - в основному жінок, дітей і літніх людей - але тепер і вони не хочуть цього робити.

За її словами, здача шкільних спортзалів для розміщення біженців - це те, що громадськість все частіше вважає неприйнятним. "Наші можливості вичерпані", - сказала вона. - Ми притиснуті до стіни".

Атмосфера в суспільстві стає все більш напруженою. Цього року влада зафіксувала 65 нападів на житло біженців, це значно більше, ніж у 2021 році.

Недавнє опитування, проведене одним з національних телекналів, показало, що за останній рік стурбованість імміграцією зросла: 53% опитаних були стурбовані тим, що в Німеччину приїжджає занадто багато людей, що на 11% більше, ніж у вересні 2021 року.

Ці страхи і соціальний розкол - саме те, що російський президент Володимир Путін прагне використати у своїй кампанії, спрямованій на те, щоб зробити Україну непридатною для життя і загнати ще більше її громадян в Європу.

Це стане випробуванням для членів німецького уряду, який прийшов до влади з набагато більш ліберальним ставленням до біженців, ніж його попередники. Матиме велике значення, як відреагує ця країна, яка сама сильно змінилася через міграційну кризу.

Українські біженці в ЄС

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців в даний час зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи, багато з них в країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччини, Польщі, Угорщини та Румунії.

Також у країнах Східної Європи готуються прийняти нову хвилю біженців через зимові холоди та атаку росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, через цю причину з України можуть виїхати ще 2-3 млн осіб.

При цьому 27 листопада у Німеччині зареєстрували вже понад мільйон українських біженців.

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