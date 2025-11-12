Влада пояснює крок "необхідністю вирівняти систему виплат".

Усіх українців, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуть прохачами притулку і, відповідно, отримуватимуть допомогу в меншому розмірі. Про це пише BILD.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ Александр Добріндт і міністр соціальних справ Бербель Бас досягли угоди з цього питання: це скасовує особливий статус для біженців з охопленої війною країни через майже чотири роки.

Українці, які прибули до 1 квітня, продовжать отримувати 563 євро на місяць, оплату оренди та комунальних послуг. Новоприбулі отримають менші виплати - близько 196 євро на місяць плюс проживання, як і інші шукачі притулку. Влада пояснює крок "необхідністю вирівняти систему виплат".

Спочатку планувалося ретроактивно виключити українців із програми базового доходу. Однак цьому стали проти муніципалітети і федеральні землі. Один із високопоставлених членів коаліції заявив:

"Бюрократичний тягар був би надто великим, муніципалітети і землі збунтувалися б - це того не вартувало. Головне, що ми залагодили це питання".

Видання пише, що партії ХДС/ХСС і СДПН домовилися про зміну коаліційної угоди. Причина цього в тому, що порівняно невелика кількість українців мають роботу в Німеччині.

"Є надія, що ця угода тепер мотивує більше українців до працевлаштування", - додали там.

Українські біженці в Німеччині

Наразі в Німеччині проживають 1,1 мільйона українців. У країні зафіксовано помітне зниження ефективності програм працевлаштування для одержувачів державної допомоги Bürgergeld - кожен другий одержувач держдопомоги через 3 місяці знову втрачає роботу.

