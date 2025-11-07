Особливо складна ситуація спостерігається серед молоді та людей похилого віку.

У Німеччині, де перебуває багато біженців з України, зафіксовано помітне зниження ефективності програм працевлаштування для одержувачів державної допомоги Bürgergeld - кожен другий одержувач держдопомоги через 3 місяці знову втрачає роботу. За даними видання BILD, більшість тих, хто виходить на роботу за допомогою центрів зайнятості, за кілька тижнів знову звертаються по соціальну підтримку.

У 2024 році за допомогою центрів зайнятості роботу знайшли близько 837 тисяч осіб, проте лише 401 тисяча змогла втриматися на новому місці понад три місяці. Решта - близько 53% - знову опинилися в системі держдопомоги. Порівняно з 2021 роком частка успішних працевлаштувань скоротилася з 51,6% до 47,9%.

Особливо складна ситуація спостерігається серед молоді та людей похилого віку: серед громадян віком до 25 років на стабільних робочих місцях залишилися лише 46,3%, а серед людей, старших за 55 років, - 46,4%. Ще гірше становище у сімей з дітьми та матерів-одиначок - з цієї категорії вийти з системи допомоги змогла тільки третина одержувачів.

Представник партії "Альтернатива для Німеччини" із соціальних питань Рене Шпрінгер назвав такі дані "ганьбою для системи зайнятості" і наголосив, що високий рівень повернення до допомоги свідчить про провал поточної політики працевлаштування.

"Кожен другий одержувач Bürgergeld повертається в систему соцдопомоги через короткий час після виходу на роботу. Це показує, наскільки провалена нинішня політика зайнятості", - заявив він.

