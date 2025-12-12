США гарантують зняття вето Угорщини, і що Брюссель змінить правила прийому.

Україна може вступити до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року в рамках прискореного плану, який обговорюється на переговорах про припинення війни за посередництва США. Цей крок потребуватиме переписування процедур вступу до блоку.

Цей крок прописано в останньому проєкті мирної пропозиції, яку узгоджують американські та українські чиновники за підтримки Брюсселя, пише Financial Times із посиланням на людей, ознайомлених зі змістом документа.

Як вступ України до ЄС може відбутися вже наступного року

Повідомляється, що такі стислі терміни - при тому, що Київ формально ще не завершив жодної з виснажливих 36 глав переговорів про вступ - перевернуть підхід блоку, що ґрунтується на "заслугах" (merit-based), і змусять Брюссель переосмислити весь процес. Джерело видання посилається на можливість впровадження системи поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу і таких переваг, як єдина сільськогосподарська політика.

Відео дня

Чиновники, які підтримують членство України, зазначають: включення цього пункту в мирну угоду зробить вступ Києва доконаним фактом, оскільки Брюссель відчує, що не може зірвати мирний процес, виступаючи проти прискореного графіка.

Підтримка США також означатиме, що президент США Дональд Трамп зможе наказати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який дотепер гальмував процес євроінтеграції України, зняти своє вето та дозволити Києву розпочати проходження процедури політичного схвалення.

Процес триває

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Києві, що він і його команда переговірників "сформували підхід до деяких пунктів [мирного плану] з урахуванням того факту, що Україна в майбутньому стане членом Європейського Союзу".

"Питання майбутнього членства України в ЄС багато в чому залежить від європейців - і від американців теж, насправді. Тому що якщо ми узгодимо угоду, в якій буде вказано, коли Україна стане членом ЄС, американці, як сторона цієї угоди, зроблять усе, щоб наш європейський шлях не міг бути заблокований іншими в Європі, на кого вони мають вплив", - сказав український лідер.

Україна подала заявку на членство в ЄС незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, а чотири місяці потому отримала статус кандидата. Минулого місяця комісар ЄС з питань розширення Марта Кос повідомила, що нові країни-члени можуть бути поміщені на "випробувальний термін" на кілька років і виключені з блоку в разі відкату демократії. Ця пропозиція спрямована на те, щоб розвіяти побоювання з приводу впливу нових учасників.

Вступ України до ЄС - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Київ і Брюссель придумали, як обійти вето Орбана на членство України в ЄС. План дій складається з 10 пунктів і загалом передбачає, що Україна "неофіційно" продовжить внутрішні реформи, які їй усе одно потрібно впровадити.

Крім того, ми також розповідали, що Україна зможе приєднатися до ЄС тільки без повного права голосу. Зазначається, що це стосується всіх кандидатів на вступ до ЄС, включно з Україною, Молдовою, Чорногорією та Албанією.

Вас також можуть зацікавити новини: