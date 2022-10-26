Нобелівський фонд прийняв таке рішення на тлі війни в Україні.

Послів Російської Федерації та Білорусі не запросили на церемонію вручення Нобелівської премії. Відповідне рішення прийняв Нобелівський фонд.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що рішення прийнято у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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"Нобелівський фонд запрошує послів, які перебувають у Швеції, але у зв'язку з вторгненням Росії в Україну Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, запрошення не отримає лідер правопопулістської партії "Шведські демократи" Йіммі Окессон.

Нобелівська премія 2022 - хто та за що отримав

Першого лаурета Ноебелівської премії цього року оголосили 3 жовтня. ним став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо. Він отримав нагороду в галузі фізіології та медицини для вивчення еволюції людини.

Крім того, лауретатами в області квантової фізики стали Алену Аспе, Джону Клаузеру і Антону Цайлінгеру. Вони займалися експериментами з заплутаними фотонами. Троє вчених - Каролін Бертоцці, Мортен Мельдал і Баррі Шарплесс - стали лауретами за розвиток методів клік-хімії та біоортогональної хімії.

Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно. Нобелівську премію миру 2022 поділили правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький, Російська правозахисна організація " Меморіал "та українська правозахисна організація" Центр громадянських свобод", що призвело до скандалу.

Також лауреатами з економічних наук стали три американських економіста-Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг, яких відзначили за "дослідження банків і фінансових криз".

Варто відзначити, що церемонія вручення Ноебелівської премії відбудеться 10 грудня в Стокгольмі.

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