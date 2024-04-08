В них є чітке розуміння - Україна повинна виграти цю війну. Однак Франція та Британія не можуть витягти ситуацію самотужки.

Найтемніші часи можуть знову поглинути світ після Першої та Другої світових війн: Британія та Франція пояснили важливість перемоги України та наслідки, якщо цього не станеться, після історичної для країн дати - 75-річчя з дня заснування НАТО.

Свої думки щодо поточної геополітичної ситуації та україно-російської війни висвітлили у колонці видання The Telegraph очільники МЗС Британії та Франції - Девід Кемерон та Стефан Сежурне.

"Як обговорювалося під час Паризької конференції в лютому, ми повинні зробити ще більше, щоб забезпечити перемогу над Росією. Світ спостерігає за нами і судитиме нас, якщо ми зазнаємо поразки", - кажуть вони.

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Чиновники нагадали, що їхні країни як потужні ядерні держави відповідальні за політику НАТО й за те, щоб спільно в рамках Альянсу долати виклики, що створюють ризики для світової безпеки. "Наші війська розгорнуті разом в Естонії, демонструючи нашу відданість союзникам і наш внесок у те, щоб Альянс залишався наріжним каменем європейської безпеки", - підкреслюється в колонці.

Водночас Кемерон і Сежурне акцентували, що необхідно збільшити підтримку України. Франція та Британія не можуть витягти самотужки ті ініціативи, які необхідно прийняти у боротьбі з тероризмом, екстремізмом та Володимиром Путіним, що продовжує війну з Україною.

"Франція та Велика Британія не можуть вирішити ці виклики самотужки. Але разом ми можемо згуртувати інших, щоб вони приєдналися до нас у їх подоланні. Для нас так само важливо зробити це сьогодні, як і для наших попередників - відкласти вбік свої розбіжності й встановити довготривалу дружбу, яку ми святкуємо сьогодні не лише як ознаку Сердечної Антанти, але і як відображення оновленої Антанти", - йдеться у спільній заяві.

Чиновники пообіцяли разом на рівні держав продемонструвати ще раз непохитну підтримку України на саміті Європейської політичної спільноти в Британії (захід заплановано на липень 2024 року). "Ми також забезпечимо продуктивний саміт НАТО у Вашингтоні цього літа", - пообіцяли очільники МЗС.

Вони заявили: якщо Україна програє війну, за нездатність підтримати Київ доведеться платити.

"Ми обидва абсолютно чітко усвідомлюємо: Україна повинна виграти цю війну. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну", - резюмували Сежурне й Кемерон.

Франція та Британія підтримують Україну - останні заяви очільників МЗС

Як відомо, у квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вже звертався до НАТО із закликом збільшити оборонні витрати та виробництво на користь перемоги Києва у війні. Про це він сказав 4 квітня у своєму виступі на честь річниці Альянсу.

Чиновник звернув увагу на небезпеку, яку створює Путін для світу війною із Україною. Міністр пообіцяв, що звернеться до союзників з проханнями дати Україні більше ракет та снарядів.

Водночас у березні міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне казав, що не виключає варіант, що іноземні легіони військ опиняться в Україні, як про це раніше згадував французький президент Макрон. "Не Росія повинна вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні в найближчі місяці або роки", - стверджував Сежурне.

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