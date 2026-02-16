Росія атакувала Україну 'Цирконами': скільки ракет було збито

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

У ніч на 16 лютого РФ атакувала Україну ударними дронами та ракетами, зокрема чотирма протикорабельними ракетами "Циркон", з яких дві знешкоджені. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

"У ніч на 16 лютого (з 18:00 15 лютого) противник атакував чотирма протикорабельними ракетами Циркон з території тимчасово окупованого Криму, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області РФ, керованою авіаційною ракетою Х-31П із ТОТ Запорізької області…", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також ворог запустив по Україні 62 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із РФ - Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, та з АРК Крим -, зокрема з селища Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях.

Удари РФ по Україні

Як писав УНІАН, вночі 20 січня армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Серед ворожих засобів ураження була протикорабельна ракета "Циркон", яку було запущено з Криму по енергетичному об’єкту у Вінницькій області.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що деякі аналітики вважають "Циркон" сирою ракетою, хоча вона вже не нова. З іншого боку, на початку повномасштабного вторгнення росіяни її кілька разів застосовували. За словами Плетенчука, тоді у них вже були проблеми з тим, щоб перенавчити її з протикорабельного статусу працювати по землі. Під час польоту, коли така ракета бачила певну конструкцію, прикладом гаражі, то повертала та летіла туди.

