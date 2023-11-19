Дружині екс-президента країни Джиммі Картера було 96 років.

У США померла дружина колишнього президента країни Джиммі Картера Розалін Картер.

Вона пішла з життя сьогодні в своєму будинку в Плейнсі, штат Джорджія, йдеться в повідомленні Центру Картера в Атланті. "Вона померла мирно, поруч з сім'єю", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, що в травні стало відомо, що Розалін Картер страждає на деменцію, а в листопаді - про те, що її відправили в хоспіс.

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"Розалін була моїм рівноправним партнером у всьому, чого я коли-небудь досяг", - сказав президент Картер. "Вона дала мені мудре керівництво та підтримку, коли мені це було потрібно. Поки Розалін була на світі, я завжди знав, що хтось любить і підтримує мене", - зазначив екс-президент.

"Її життя служіння та співчуття було прикладом для всіх американців. Її буде дуже не вистачати не тільки нашій родині, а й багатьом людям, які сьогодні мають кращу психіатричну допомогу і доступ до ресурсів для догляду", - сказав син Розалін Картер Чіп.

Зазначимо, колишня перша леді була захисницею психічного здоров'я, догляду та прав жінок. Зокрема, вона наполягала на тому, щоб жінки самі вирішували питання, пов'язані з вагітністю.

Хто такі Джиммі та Розалін Картер

Джиммі та Розалін Картер були одружені більше 77 років, що є найдовшим шлюбом президента в історії США. У неї залишилися діти - Джек, Чіп, Джефф та Емі - а також 11 онуків та 14 правнуків.

Останнім часом пара вела відсторонений спосіб життя в своєму будинку в Плейнсі.

Джиммі Картер - 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії миру 2002 року. Йому зараз 99 років. У лютому Картер ухвалив рішення зупинити лікування агресивної форми раку шкіри - меланоми.

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