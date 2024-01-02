При цьому німецькі аналітики сумніваються, що Шольца знімуть.

Опитування Інституту INSA показало, що протягом 2023 року підтримка "Соціал-демократичної партії Німеччини"(СДПН) впала з 20% до 15%.

Як відзначили аналітики, ключовий фактор такого падіння "СДПН" полягає в тому, що тільки кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца, який представляє партію, пише BILD.

На тлі цього дослідження італійська газета La Repubblica написала, що Шольц може достроково піти у відставку вже в цьому році. За даними журналістів, наступником Шольца може стати міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

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Як вважають у виданні, причиною відставки канцлера може стати скандал, що стався ще в 2020 році з компанією Wirecard і її керівником Яном Марсалеком, який в даний час, можливо ховається в Москві. У той час саме Шольц керував міністерством економіки і відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини з часів Другої світової війни. Але Шольц заперечував свою відповідальність за цей фінансовий скандал.

Як пише німецьке видання Bild, німецькі аналітики сумніваються в реальності зміни канцлера. "Водночас Борис Пісторіус нещодавно закликав Німеччину "готуватися до війни", хоча донедавна ліве крило "СДПН" взагалі могло вимагати виключення з партії за такі слова", - йдеться у матеріалі.

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Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца в принципі погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на політичне джерело в Берліні. "У разі схвалення парламентом, де партії Шольца мають більшість, підвищення підніме оборонні витрати Німеччини до 2,1% від цільового показника валового внутрішнього продукту, що перевищує 2%, обіцяні всіма членами Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в матеріалі.

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