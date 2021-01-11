Бернс працював на дипломатичній службі з 1982 року / фото REUTERS
Обраний президент США Джо Байден висунув колишнього посла країни в Росії Вільяма Бернса на посаду голови ЦРУ.
Про це йдеться в заяві політика.
"Вільям Бернс - зразковий дипломат з багаторічним досвідом роботи на світовій арені, що забезпечує безпеку наших людей і нашої країни», - заявив Байден.
Бернс працював на дипломатичній службі з 1982 року. З 2005 по 2008 рік Бернс був послом США в Росії. З 2008 по 2011 рік він був заступником держсекретаря, а з 2011 по 2015-й - першим заступником.
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