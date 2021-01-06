Вікторія Нуланд, буде висунута на посаду заступника державного секретаря з політичних питань.

Новообраний президент США Джо Байден планує призначити заступниками держсекретаря Венді Шерман та Вікторію Нуланд.

Читайте такожНаступник Нуланд розповів, яка допомога для України буде найкращою Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico. У Державному департаменті, за словами джерел видання, наближених до перехідної команди, досвідченого дипломата Венді Шерман буде призначено на посаду заступника державного секретаря.

Раніше Шерман працювала державним секретарем з політичних питань в адміністрації Обами і була провідною учасницею переговорів щодо угоди з Іраном.

Ще один дипломат-ветеран, Вікторія Нуланд, буде висунута на посаду заступника державного секретаря з політичних питань.

Раніше Нуланд також працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії. Вона перебуває у чорному списку РФ, який передбачає заборону на в'їзд до цієї країни. Чорний список РФ став відповіддю на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд і Шерман, які після відходу адміністрації Обами увійшли до академічних кіл та аналітичних центрів, стали відвертими критиками зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.

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Автор: УНІАН