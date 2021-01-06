Новообраний президент США Джо Байден планує призначити заступниками держсекретаря Венді Шерман та Вікторію Нуланд.
Читайте такожНаступник Нуланд розповів, яка допомога для України буде найкращою Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico. У Державному департаменті, за словами джерел видання, наближених до перехідної команди, досвідченого дипломата Венді Шерман буде призначено на посаду заступника державного секретаря.
Раніше Шерман працювала державним секретарем з політичних питань в адміністрації Обами і була провідною учасницею переговорів щодо угоди з Іраном.
Ще один дипломат-ветеран, Вікторія Нуланд, буде висунута на посаду заступника державного секретаря з політичних питань.
Раніше Нуланд також працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії. Вона перебуває у чорному списку РФ, який передбачає заборону на в'їзд до цієї країни. Чорний список РФ став відповіддю на персональні санкції США проти Росії.
Нуланд і Шерман, які після відходу адміністрації Обами увійшли до академічних кіл та аналітичних центрів, стали відвертими критиками зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.
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