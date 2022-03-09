Заступник держсекретаря США зазначила, що війна в Україні "була розпочата однією людиною на підставі її збочених розрахунків".

Вся відповідальність за війну і загибель людей в Україні лежить особисто на російському президентові Володимирі Путіні.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд у сенатському комітеті з закордонних справах, передає Голос Америки. Вона назвала військові дії в Україні результатом "лиходійського вибору" Путіна.

"Це війна, яка була розпочата однією людиною на підставі її збочених розрахунків", - сказала Нуланд сенаторам.

"Це війна, яка побудована на брехні, яку він сказав і своєму народу, і всьому світу, і своїм збройним силам, - зазначила Нуланд. - А тепер вона побудована також на гіркоти і стражданнях як численних українців, так і росіян – батьків, дружин, партнерів, дітей, які більше ніколи не побачать своїх рідних. І все це результат лиходійського вибору однієї людини".

Нуланд засудила репресії, які розгорнулися в Росії проти антивоєнного руху, а також обмеження на діяльність засобів масової інформації.

"З тридцятьма роками прогресу в Росії було покінчено за 10 днів", - підкреслила вона.

Заступник держсекретаря закликала міжнародне співтовариство згуртуватися навколо України у важкий для неї час.

"Спільно ми повинні зробити все можливе, щоб Україна не тільки вижила, а й процвітала", - заявила Нуланд.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня керівники розвідспільноти США заявили, що Путін може почати ескалацію наступу в Україні, незважаючи на військові невдачі та економічні труднощі, викликані міжнародними санкціями.