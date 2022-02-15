Звернення Держдуми до Путіна щодо псевдореспублік йде у розріз з міжнародним правом, зазначив очільник МЗС Латвії.

Постанова Державної думи РФ про направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про необхідність визнання "незалежності" самопроголошених "республік" на Донбасі суперечить міжнародному праву.

Так вважає міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс, повідомляє DW.

"Постанова Держдуми Росії, що закликає визнати так звані донецьку і луганську "народні республіки" "суверенними державами", суперечить міжнародному праву", – написав Рінкевічс у Twitter у вівторок, 15 лютого.

Він додав, що якщо Росія рухатиметься в цьому напрямі, то Європейський Союз має вжити заходів і запровадити санкції щодо Москви.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення фракції комуністів до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

В Україні Верховна Рада, своєю чергою, прийняла постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання псевдореспублік.

В Європейському Союзі засуджують звернення Держдуми до Володимира Путіна з проханням визнати російські окупаційні адміністрації "ЛНР" та "ДНР" на Донбасі як "незалежні держави".

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