Обвинувачений надіслав листа з "дуже конфіденційною інформацією" про посольство та його персонал російському військовому аташе в Берліні Сергію Чухрову.

Колишній охоронець британського посольства в Берліні, який передав Росії дуже конфіденційну інформацію і отримав гроші за свою зраду, був засуджений в лондонському суді до 13 років і двох місяців ув'язнення.

58-річний Девід Баллантайн Сміт понад три роки збирав конфіденційну інформацію, включаючи секретний лист міністрів до тодішнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона та інші конфіденційні документи. Про це пише Reuters.

Суддя Марк Волл сказав, що Смітом керували його антибританські та проросійські погляди.

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"Я впевнений, що ви скоїли ці злочини, маючи намір допомогти Росії... Вашим мотивом допомоги їм було завдати шкоди британським інтересам. Вам заплатили росіяни за вашу зраду", - сказав суддя.

Сміт визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення відповідно до Закону про офіційну таємницю, що стосуються його дій у період між 2020 і 2021 роками. Але суддя сказав, що його підривна діяльність почалася двома роками раніше.

Нік Прайс, голова Спеціального відділу із боротьби зі злочинністю та протидією тероризму Королівської прокуратури, сказав, що Смітом керували "жадібність і ненависть до нашої країни".

"Ця ненависть була відчутною і спонукала його до того, що можна назвати справді огидною поведінкою", - сказав він поза межами суду.

Міністр безпеки Великої Британії Том Тугендхат назвав Сміта зрадником. "Він зрадив усіх нас і поставив під загрозу наше посольство та нашу країну. Я вдячний МІ-5 та їхнім дивовижним офіцерам, поліції та нашим німецьким партнерам за те, що він постав перед судом і засуджений", - написав Тугендхат.

Деталі справи проти Девіда Сміта

Прокурор Елісон Морган раніше заявила, що Сміт надіслав листа з "дуже конфіденційною інформацією" про посольство та його персонал генерал-майору Сергію Чухрову, російському військовому аташе в Берліні, у листопаді 2020 року.

У листі, написаному на бланку британського посольства, містяться імена, домашні адреси та номери телефонів співробітників посольства та додаються документи, автором яких є головний офіцер британського посольства, який займається питаннями Росії, сказала Морган.

Виявлення цього листа спонукало британську та німецьку владу до спільного розслідування, яке суддя Волл назвав "спеціальною операцією".

Спочатку це передбачало видати офіцера МІ5 видати себе за "Дмитрія", громадянина Росії, який надавав допомогу Британії. Пізніше до Сміта звернулася "Ірина", яка сказала йому, що їй потрібна допомога, оскільки хтось "передав інформацію британцям, і ця інформація може завдати шкоди Росії".

На записі прихованої камери, показаному в суді, "Ірина" запитує, чи може Сміт допомогти і чи він зустрінеться з нею знову, на що він відповідає: "Мені потрібно з деким поговорити, а потім, як тільки ця особа зможе щось підтвердити, я готовий зустрітися знову".

Сміта заарештували наступного дня після зустрічі з "Іриною" у серпні 2021 року. Під час обшуку в його будинку в Потсдамі, Німеччина, було виявлено USB-накопичувач, який містив кілька фотографій співробітників посольства та дипломатичних паспортів.

Він також зняв на відео низку конфіденційних документів, у тому числі лист від листопада 2020 року під грифом "секретно" від тодішніх міністра торгівлі Ліз Трасс і міністра бізнесу Алока Шарми до Бориса Джонсона.

Сміт заявив суду, що йому соромно за те, що він зробив, і сказав, що він зняв документи після того, як випив "сім пінтів пива", і що це "здавалося гарною ідеєю в той час".

Але суддя відхилив заяви Сміта про те, що він відчуває докори сумління, сказавши: "Ваші жалі - це не більше, ніж жалість до себе".

"Якби ви щиро розкаялися, ви б не збрехали мені під присягою на тому слуханні, як це зробили. Ви були охоронцем у посольстві. Це не керівна посада, але вона накладає на вас високий рівень довіри та відповідальності. Це було вашим завданням забезпечити безпеку посольства та безпеку його персоналу", - додав суддя.

Як пише The Guardian, після арешту німецька поліція знайшла в квартирі охоронця в Потсдамі великий прапор Російської Федерації та м'яка іграшка ротвейлера в натуральну величину в російській військовій шапці.

На внутрішній стороні його шафки в посольстві Великої Британії була карикатура президента Росії Володимира Путіна у військовій формі, який тримав за шию колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель у нацистській формі, а також слова німецькою мовою: "Росія, будь ласка, звільни нас ще раз". Був також словник російських нецензурних слів.

Зазначається, що Сміт припинив знімати готівку зі свого поточного рахунку на початку лютого 2021 року, коли сфотографував білий конверт із п’ятьма купюрами по 100 євро та надіслав його дружині в Telegram, а потім видалив його.

Під час обшуку за домашньою адресою Сміта було знайдено ще 800 євро в банкнотах по 100 євро, в результаті чого загальна сума, яку йому заплатили, склала принаймні 1300 євро, хоча прокурори вважають, що це "лише верхівка айсберга". Суддя сказав, що "як не дивно, немає документів", які б фіксували суму, яку він отримав. "Вам заплатили російські органи влади за вашу зраду. Я вважаю ці виплати суттєвим фактором посилення вашої відповідальності за свої дії", - сказав суддя обвинуваченому.

Російські шпигуни в Європі

Як повідомляв УНІАН, за оцінками західних спецслужб, у Німеччині під виглядом дипломатів працює найбільша кількість російських агентів у Європі. Російських шпигунів знаходять навіть в урядових кабінетах країни. Наприклад, в кінці серпня стало відомо про двох високопосадовців із міністерства економіки Німеччини, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. А в жовтні голову Національного агентства кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома звільнили через підозри у зв'язках з російською розвідкою.

Днями ж стало відомо, що співробітник Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини, затриманий за шпигунство на користь РФ, мав передати до Москви координати установок HIMARS в Україні. В якості винагороди за передачу цих даних агенту встигли передати "шестизначну суму". Саме ці гроші були знайдені у нього при затриманні.

Раніше голова британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявив, що за час війни РФ проти України по російській розвідувальній мережі за кордоном було завдано найсильнішого удару в сучасній історії. Він зазначив, що по всьому світу було видворено понад 600 співробітників російських посольств, із яких понад 400, швидше за все, були шпигунами. З однієї тільки Великої Британії було видворено 23 російських шпигуна, які працювали під дипломатичним прикриттям, заявив голова МІ-5.

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