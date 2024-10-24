Свою компанію "МАКО холдинг" він зареєстрував у Росії ще 10 років тому.

Син екс-президента України Віктора Януковича Олександр отримав російське громадянство, повідомляють російські ЗМІ.

Так, згідно з документами, які опублікувало агентство РИА Новости, Олександр Янукович займається в Росії бізнесом.

Його компанія "МАКО холдинг", основним видом діяльності якої є управління фінансово-промисловими групами, була зареєстрована в російській юрисдикції ще 10 років тому.

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Нагадаємо, Олександр Янукович покинув Україну 2014 року. Він перебуває в санкційних списках України, Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 2022 року понад 300 мільйонів гривень Олександра Януковича віддали на потреби Збройних сил України. Йдеться про заарештовані кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента.

Наприкінці 2021 року Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави все рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України Віктора Януковича.

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