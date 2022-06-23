Рейтинги Росії впали до рекордних мінімумів з початку війни проти України.

Аналіз світової громадської думки показав, що рейтинг Росії знизився після її вторгнення в Україну, в той час як ставлення до США і НАТО в цілому залишилося позитивним.

Нове опитування дослідницького центру П'ю показало, що кількість людей, які вважають США надійним партнером своєї країни, з минулого року збільшилася, в деяких випадках значно, передає Голос Америки.

В середньому 61% опитаних в 17 країнах, крім самих США, заявили про сприятливе ставлення до Сполучених Штатів.

Швеція, Південна Корея і Австралія увійшли в число країн, де ставлення до США за останній рік значно покращилося.

Наприклад, у Швеції 84% опитаних вважають США надійним партнером, що на 21 процентний пункт більше, ніж у 2021 році.

У Південній Кореї 83% вважають США надійним партнером - на 25 процентних пунктів більше, ніж у минулому році. У Канаді такої думки дотримуються 84% - зростання на 16 пунктів.

Ставлення до НАТО також в основному позитивне і покращилося в декількох країнах з минулого року, в тому числі в Німеччині і Швеції, яка поки не входить в альянс.

Частка шведів, які в цілому позитивно ставляться до НАТО, зросла з 77% у лютому до 84% у квітні.

У той же час ставлення до президента США Джо Байдену За останній рік дещо погіршилося. У деяких країнах, включаючи Італію, Францію, Грецію та Іспанію, рейтинг американського президента знизився принаймні на 20 процентних пунктів.

Проте, в середньому 60% опитаних в 17 країнах впевнені в тому, що Байден чинить правильно у світових справах. Рейтинги Байдена як і раніше вищий, ніж рейтинги попереднього президента Дональда Трампа у всіх країнах, крім Ізраїлю.

На відміну від все більш позитивного ставлення до США, рейтинги Росії впали до рекордних мінімумів з початку війни проти України, показують дані опитування, яке проводилося з 14 лютого по 11 травня 2022 року.

В середньому 85% жителів опитаних країн повідомили про несприятливе ставлення до Росії. Найсерйозніше зниження відбулося в Італії, де частка респондентів, які сприятливо відносяться до Росії, знизилася з 48 до 14%.

Жителі країн, що знаходяться в безпосередній географічній близькості до Росії, частіше висловлювали несприятливу думку. Поляки були особливо критичні: 97% опитаних заявили про несприятливе ставлення до Росії, включаючи 91%, які заявили про вкрай несприятливе ставлення.

У Південній Кореї, яка відокремлена від Росії лише однією країною, частка опитаних, які заявили про сприятливе ставлення до неї, знизилася на 26 процентних пунктів. У Швеції, яка має спільний морський кордон з Росією, 80% опитаних заявили про вкрай несприятливе ставлення до цієї країни.

У звіт були включені дані з США, Канади, Бельгії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Швеції, Великобританії, Ізраїлю, Австралії, Японії, Малайзії, Сінгапуру та Південної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня соціологічна група "Рейтинг"оприлюднила результати опитування, згідно з якими абсолютна більшість українців негативно ставляться до керівництва Білорусі (95%) і Росії (98%).

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