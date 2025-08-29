Про цей палац стало широко відомо 2021 року, завдяки журналістському розслідуванню Олексія Навального.

Під час вчорашньої атаки дронів по Росії в районі місті Геленджик (Краснодарський край) спалахнуло кілька пожеж, одна з яких - неподалік від об'єктів "палацу Путіна". Про це пише The Insider.

Так, місцева влада повідомляла про пожежу в районі села Криниця - через "падіння уламків" українського дрона. Журналісти звернули увагу, що це загоряння сталося приблизно за 10 км (за іншими даними за 3-4 км) від палацу Володимира Путіна. Але ще один осередок пожежі помітили менш ніж за кілометр від путінської виноробні "Криниця".

Хоча вперше про пожежу російська влада повідомила ще вранці 28 серпня, станом на ранок 29 серпня площа пожежі не зменшилася, а лише збільшилася, охопивши понад 41 гектар. І від неї до виноробні "Криниця" всього 850 метрів.

Як зазначає The Insider, ця виноробня фігурувала в гучному фільмі-розслідуванні 2021 року опозиціонера Олексія Навального про палац Путіна. У фільмі, зокрема, повідомлялося, що для виноробні, яка згадувалася під назвою "Старий Прованс", в Італії було закуплено позолочені туалетні йоржики.

Як писав УНІАН, напередодні в Росії прогримів вибух на залізничній станції "Тверь". Агенти ГУР підірвали залізничні цистерни з паливом, які там скупчилися.

Також ми розповідали, що внаслідок серпневих ударів по російських НПЗ агресор втратив п'яту частину своєї нафтопереробки.

