Папа Римський Франциск висловився за призупинення прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19, щоб зробити їх доступнішими.

Про це він сказав у зверненні до учасників та організаторів онлайн-концерту "Vax Live: The Concert to Reunite the World", проведеного з метою сприяння вакцинації, повідомляє Vatican News.

"Нехай же Бог Творець влиє в наші серця нового та щедрого духа, щоб ми залишили індивідуалізм і підтримували спільне благо: духа справедливості, що змобілізує нас на забезпечення загального доступу до щеплень і тимчасового призупинення прав інтелектуальної власності; духа спільності, який дозволить створити іншу модель економіки, інклюзивнішу, справедливішу, сталу", - зазначив глава Католицької церкви.

За словами Франциска, "вірус індивідуалізму" робить людей байдужими до страждання інших.

"Одним з варіантів цього вірусу є замкнутий націоналізм, який стає на заваді, наприклад, інтернаціоналізмові щеплень. Іншим варіантом є те, що ставимо закони ринку та інтелектуальної власності вище законів любові та здоров'я людства. Ще одним варіантом є те, що віримо та підтримуємо хвору економіку, що дозволяє, аби небагато дуже багатих людей мали більше, ніж уся решта людства, щоб моделі розвитку нищили планету, наш спільний дім", - вважає понтифік.

Раніше за відмову компаній-розробників вакцини від патентів виступив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Ми переживаємо винятковий момент в історії та мусимо відповісти на виклик. Гнучкі умови регулювання торгівлі існують для надзвичайних ситуацій, і, безумовно, глобальна пандемія ... є саме такою", - цитує Гебреєсуса The Guardian.

Автор: Катерина Комолова