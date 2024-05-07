Наразі у США не бачать реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.

У США у відповідь на ядерні погрози з боку Росії порадили Володимиру Путіну значно легший спосіб уберегти свої війська від західної зброї. Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто вивести свої війська", - сказав Кірбі.

При цьому він додав, що наразі у США не бачать реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.

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"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - наголосив він.

Ядерні погрози РФ - що відомо

Напередодні Путін доручив армії провести навчання з тактичною ядерною зброєю. Дата початку навчань не розголошується, відомо лише, що вони пройдуть "найближчим часом".

За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, навчання проводитимуться у "відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб". Зокрема, йдеться про можливу відправку західних військ до України.

водночас аналітики ISW зазначають, що Кремль використовує ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції для проведення кампанії рефлексивного контролю, яка спрямовану на прийняття рішень на Заході.

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