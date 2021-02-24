На вулицях перші патрульні на роликах з’являться вже наступного місяця.

Пакистанські правоохоронці опановують незвичайний спосіб боротьби зі злочинцями.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Спеціальний загін з двох десятків поліцейських тренується, аби згодом легко переслідувати порушників у 20-мільйонному місті Карачі. Серед трюків, які опановують копи, - стрибки через сходи, використання вогнепальної зброї на ходу та швидка їзда.

Правоохоронці кажуть, що злодії у їхньому місті часто вихоплюють у перехожих гаманці чи телефони та намагаються сховатися у вузьких провулках. Тож ролики швидко і безпечно дозволяють їм наздогнати правопорушника.

На вулицях перші патрульні на роликах з’являться вже наступного місяця.

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Автор: УНІАН