Пакистанські правоохоронці опановують незвичайний спосіб боротьби зі злочинцями.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Спеціальний загін з двох десятків поліцейських тренується, аби згодом легко переслідувати порушників у 20-мільйонному місті Карачі. Серед трюків, які опановують копи, - стрибки через сходи, використання вогнепальної зброї на ходу та швидка їзда.
Правоохоронці кажуть, що злодії у їхньому місті часто вихоплюють у перехожих гаманці чи телефони та намагаються сховатися у вузьких провулках. Тож ролики швидко і безпечно дозволяють їм наздогнати правопорушника.
На вулицях перші патрульні на роликах з’являться вже наступного місяця.
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