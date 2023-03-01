Історично значущі телефонні розмови між німецьким канцлером Олафом Шольцем і російським диктатором Володимиром Путіним ніколи не були записані повністю.
Інформація про ці важливі переговори зберігається у вигляді записів з пунктами, і цей підхід активно критикує експертна спільнота, йдеться в матеріалі Süddeutsche Zeitung.
Повідомляється, що досі закон про федеральні архіви не передбачав обов'язкового збереження стенограм таких переговорів. Президент Федерального архіву Майкл Холлманн розповів журналістам, що ці переговори зберігалися у форматі замітки і "не було жодних зобов'язань щодо запису телефонних розмов". Оскільки повних записів цих переговорів немає, згодом історикам навряд чи вдасться розгадати загадку точного їх змісту.
"Це те, що федеральним міністерствам доведеться змінити у своїх спільних правилах процедури", – сказав Холлманн.
Холлманн також у відповідь на запитання журналістів уточнив, що планів щодо всебічного документування переговорів, наприклад, з президентами США, також немає.
Глава Асоціації архівістів Німеччини Ральф Якоб розкритикував наявну процедуру запису телефонних переговорів. Він наголосив, що не політикам варто визначати, яка інформація є актуальною, і не варто підходити до питання документування довільно.
Водночас німецькі політики відстоюють цей підхід. Наприклад, заступник голови парламентської групи ХСС Андреа Ліндхольц впевнена, що відсутність стенограм і записів надає канцлеру необхідний ступінь конфіденційності.
"Для того, щоб дійсно досягти чогось телефонними дзвінками, федеральному канцлеру також потрібен певний ступінь конфіденційності", - каже вона.
Водночас Ліндхольц вважає в окремих випадках підготовкастенограм є можливою - "за погодженням зі співрозмовником".
Опозиційні німецькі політики раніше припускали, що під час переговорів Путін міг погрожувати Шольцу, наприклад, ядерною зброєю, і це могло впливати на його позицію щодо поставок зброї в Україну.
Переговори Шольца і Путіна
У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідував Москву з офіційним візитом і проводив зустріч з Володимиром Путіним. Візит був пов'язаний з нарощуванням Росією військової присутності поблизу українського кордону. Шольц висловлював заклопотаність і говорив, що "головне, щоб не почалася війна".
З того часу Олаф Шольц неодноразово проводив телефонні переговори з російським диктатором, за останні місяці вони відбувалися все рідше.
Зокрема, розмова відбулася в травні, наступна – в середині вересня, потім – на початку грудня (в тому ж місяці німецький канцлер повідомляв, що припускає подальші переговори з президентом РФ щодо закінчення війни).
Напередодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що, хоча канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон неодноразово говорили, що "продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи і виходи з ситуації", За останній час жодних ініціатив з їхнього боку не було.
"Не було ніяких запитів, орієнтувань або опрацювань можливих термінів такої розмови", – сказав Пєсков.