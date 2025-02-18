Поспішність Трампа в досягненні угоди з Путіним ставить Україну і Європу в скрутне становище.

У спробах прискорено закінчити війну в Україні, президент США Дональда Трамп "відкриває небезпечний розлом" у глобальній політиці. У гонитві за швидкою зупинкою вогню, навряд чи буде досягнута "справедливість", пише CNN. Через це зачіпається питання виживання і безпеки не тільки України, а й усієї Європи, у чому американський лідер, як пише ЗМІ, не виявляє зацікавленості.

"Часом здається, що війна для Трампа - це всього лише відволікаючий фактор від його істинного бажання - особистої зустрічі з Путіним, одним зі світових лідерів, якими він щиро захоплюється", - йдеться в матеріалі.

При цьому президент США все ще володіє потужними ресурсами впливу, тому його прямий канал зв'язку з Путіним теоретично може змінити ситуацію.

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Видання пише, що його спроби представити себе "великим переговірником" виглядають наївними. Він уже фактично поступився Росії ключовими цілями, за які воює Кремль, співчуваючи мотивам російського вторгнення. Крім того, Трамп обрушився з критикою на європейських союзників, які розділили зі США економічний і військовий тягар підтримки України.

Журналісти повідомляють, що Путін використовує окуповані території, щоб переозброїти армію і підготуватися до нового етапу війни. Його довгострокова стратегія - дестабілізувати Україну і привести до влади в Києві лояльний до Кремля режим, тоді як Трамп - лише "кульгава качка" на один термін, яка відчайдушно прагне швидкої угоди, не замислюючись про наслідки.

Інші новини в контексті спроб закінчити війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп пішов на поступки Путіну ще до діалогу. Ця подія викликала занепокоєння в Києві та серед його європейських союзників, які побоюються, що Дональд Трамп може погодитися на врегулювання конфлікту на умовах кремлівського диктатора.

Крім того, Трамп хоче перетворити Україну на економічну колонію США. Однак один із козирів, який запропонував сам Зеленський, - це доступ до національних ресурсів України на суму 500 мільярдів доларів.

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