Маайже єдиною темою стала лінія фактичного контролю: де саме проходитиме кордон після завершення війни, кажуть джерела.

Переговори між українською та американською делегаціями, що відбулися 30 листопада у Флориді, майже повністю були присвячені питанню майбутнього кордону між Україною та Росією в межах потенційної мирної угоди. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох українських чиновників.

За їхніми словами, пʼятигодинна зустріч у приватному гольф-клубі Shell Bay, що належить спецпосланцю США Стіву Віткоффу, була "складною" і "напруженою", але водночас — продуктивною.

Американська сторона прибула на переговори з чітким наміром досягти прогресу саме щодо територіального питання, аби Віткофф міг представити напрацьовану позицію правителю РФ Володимиру Путіну під час свого візиту до Москви.

Практично вся зустріч — про лінію контролю

Після приблизно години дискусій у розширеному складі кількість учасників переговорів скоротилася до трьох представників із кожного боку. І, як зазначають співрозмовники Axios, майже єдиною темою стала лінія фактичного контролю: де саме проходитиме кордон після завершення війни.

Від США на переговорах були присутні Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та зять Дональда Трампа, радник Джаред Кушнер. Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

Після основної частини Рустем Умєров і Стів Віткофф провели окрему зустріч тет-а-тет. Згодом секретар РНБО мав ще одну приватну розмову з американським спецпосланцем.

Після завершення переговорів Умєров одразу зателефонував президенту Володимиру Зеленському та поінформував його про перебіг і результати зустрічі.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на вчорашній зустрічі української та американської делегацій у Флориді сторонам так і не вдалося узгодити проєкт мирної угоди. Основні суперечки точилися саме навколо територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО.

За словами джерела, США на переговорах виконують роль медіатора і передають позиції російської сторони. Зокрема, Москва наполягає на повному виході українських сил з Донбасу.

Україна ж наполягає, що такий варіант не є можливим – через конституційні обмеження, позицію українського суспільства та невідповідність реальній ситуації на фронті.

