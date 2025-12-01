Сполучені Штати виступають у ролі медіатора, озвучуючи Україні позицію Росії щодо бачення мирної угоди.

На вчорашній зустрічі української та американської делегацій у Флориді сторонам так і не вдалося узгодити проєкт мирної угоди. Основні суперечки точилися саме навколо територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

"Переговори сфокусовані вже не стільки на рамці, погодженій у Женеві, скільки на проблемних питаннях… Це був ще один крок уперед", – зазначив співрозмовник.

Головна суперечка — території

За словами джерела, США на переговорах виконують роль медіатора і передають позиції російської сторони. Зокрема, Москва наполягає на повному виході українських сил з Донбасу.

Україна ж наполягає, що такий варіант не є можливим – через конституційні обмеження, позицію українського суспільства та невідповідність реальній ситуації на фронті.

Позиція Києва лишається незмінною: будь-які дискусії про території мають починатися з поточної лінії зіткнення, а не з ультимативних вимог РФ.

"Процес пошуку рішень триває, але це дуже складне питання", – підкреслив співрозмовник.

НАТО: Україна не готова відмовлятися від курсу

Окремо українська делегація наголосила, що курс на членство в НАТО закріплений у Конституції, а зміна цього положення заради угоди створила б небезпечний прецедент.

Також Київ підкреслює, що Росія не може отримати право вето на вступ України до Альянсу.

Американська сторона, за словами джерела, демонструє готовність чути аргументи Києва, але нагадує про складність переговорів із РФ:

"Ви можете бути 100% праві, але є інша сторона… Якщо вона каже 'ні', то що ми зробимо?"

Мирні переговори - останні новини

Вчора Україна і США провели переговори у Флорилі. Згодом американські та українські представники заявили, що переговори були продуктивними, однак деякі важливі питання залишилися невирішеними.

За даними ЗМІ, Україна та США підтримують постійний діалог щодо мирної угоди, але місце нового раунду переговорів ще не визначене. Київ наполягає на особистому контакті президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

