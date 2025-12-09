За словами президента Фінляндії, мирна угода є досить близькою до укладення.

Мир для України наразі ближчий, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії на початку 2022 року. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Bloomberg.

За його словами, сторони "досить близькі" до угоди. Він додав, що перемовини стосуються трьох окремих документів.

Стубб пояснив, що перший - це рамковий документ, який "станом на вчорашню розмову" між європейськими лідерами "є планом із 20 пунктів".

"Оригінальний план із 28 пунктів містив елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними", - сказав президент Фінляндії.

Політик підкреслив, що "ми досягаємо точки", коли умови потенційної угоди стають більш прийнятними".

"Я відчуваю себе досить комфортно в тому становищі, в якому ми зараз перебуваємо", - запевнив він.

Стубб додав, що другий документ, який обговорюється між адміністрацією Трампа, українськими чиновниками та органами безпеки у Європі, стосується гарантій безпеки в Україні, які діляться на жорсткі гарантії та домовленості про безпеку. За його словами, останні передбачають так звану коаліцію охочих.

Врешті-решт, третій документ, як наголосив фінський президент, стосується відбудови України після війни.

Водночас міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг зауважив, що шлях до миру полягає у зміні розрахунків російського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо ціна, яку він має заплатити, буде занадто високою, він може погодитися на щось менше. Я не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна", - додав він, перебуваючи на тому ж заході у Гельсінкі, як і Стубб.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Axios писав, що США вимагали від Зеленського негайно погодитися на здачу Донбасу. Як зазначило джерело видання, під час двогодинної телефонної розмови з українським президентом Віткофф і Кушнер, "хотіли отримати від Зеленського однозначне "так".

"Складалося таке враження, що США намагалися у різний спосіб переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас і що американці хотіли, щоб Зеленський повністю погодився на це в телефонній розмові", - розповів український чиновник.

Водночас президент України висловився про мирні переговори. На думку Зеленського, Дональд Трамп точно хоче закінчити війну в Україні.

"Так, у нього своє бачення. А ми тут живемо всередині, ми бачимо деталі, нюанси, набагато глибше це сприймаємо, бо це наша Батьківщина. А що я бачу зараз в переговорній групі? Я бачу, як дуже старається Джаред, вони працюють з Віткоффом", - додав глава держави.

