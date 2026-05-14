Коли між Європою та РФ можуть розпочатися переговори: президент Литви назвав умову

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні, повідомляє LRT.

Науседа зазначив, що якщо Росія погодиться на припинення бойових дій, тоді можливі переговори.

"Я не бачу можливості для таких контактів чи переговорів з Володимиром Путіним зараз, оскільки вважаю, що такі розмови можуть розпочатися лише тоді, коли Росія чітко продемонструє, що хоче припинити війну. Є дуже простий спосіб це зробити: припинити бойові дії, домогтися перемир’я, і лише тоді можна буде щось обговорювати з кремлівським режимом", - сказав він журналістам в четвер, 14 травня.

Президент Литви не бачить сенсу вести з Росією переговори, доки він не виконає хоча б мінімальні умови:

"Спроби вести переговори апріорі, без виконання Росією навіть мінімальних умов, закінчилися провалом".

Президент Фінляндії Александр Стубб під час спільної прес-конференції з Науседою зазначив, що європейські лідери повинні вести переговори безпосередньо з Москвою, наголосивши на тому, що в Україні вже чотири роки немає миру.

"Ми з самого початку заявляли, що якщо між Росією та Європою й почнуться переговори, то вони мають ґрунтуватися на двох речах. По-перше, на європейських інтересах; ми маємо поставити собі просте запитання: чи зацікавлена Європа у тому, щоб не підтримувати контакти [з Росією], особливо якщо українці схильні до того, щоб Європа та Росія підтримували зв’язки", - додав Стубб.

Президент Фінляндії також вважає, що лідери ЄС мають визначитися, хто має стати представником для відновлення відносин з РФ.

"Ще одне питання, яке ми маємо врахувати, – це [...] хто, як, де і коли має налагодити цей контакт. Ми, як лідери європейських країн, повинні вирішити це між собою, узгодивши нашу спільну позицію", - заявив він.

При цьому, Стубб припустив, що європейські переговори з Росією можуть розпочатися лише тоді, коли Україна опиниться в "сильній позиції". Президент Фінляндії зазначив, що наразі Київ має перевагу над Москвою на полі бою та в інших сферах.

"Питання не в тому, чи легітимізуємо ми війну чи режим, але іноді просто доводиться вести незручні розмови, щоб покласти край війні", - наголосив він.

Представник від ЄС на переговорах з РФ щодо миру в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що російський президент Володимир Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини та свого давнього друга Герхарда Шредера кандидатом в представники ЄС у переговорах з РФ щодо миру в Україні. Reuters з посиланням на неназваного представника німецького уряду поділилося, що в Берліні не в захваті від цієї ідеї. Неназваний співрозмовник Reuters зауважив, що пропозиція Кремля не є переконливою, оскільки Москва не відійшла від своїх максималістських вимог. Представник німецького уряду додав, що Путін зробив низку фальшивих пропозицій, спрямованих на розкол західного альянсу.

Також ми писали, що Spiegel з посиланнями на власні джерела розповіло, що за лаштунками політичних кіл вважають, що на роль посередника краще підійде ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель. Пояснюється такий вибір тим, що Меркель особисто знайома з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним. Країни Європи продовжують обговорювати можливі переговори з РФ, з огляду на невдалий досвід посередництва США. Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що було б "не дуже розумно" дозволяти Кремлю диктувати кандидатуру переговірника.

