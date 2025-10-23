Сполучені Штати завжди будуть "зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", заявив держсекретар.

У США все ще сподіваються на зустріч із росіянами, попри запровадження санкцій проти найбільших російських нафтових компаній. Про це сказав державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, пише CNN.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, - ред.), і ми продовжимо це обговорення", – сказав Рубіо журналістам у середу ввечері.

За його словами, США завжди будуть "зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру".

Відео дня

"Я думаю, що президент неодноразово протягом кількох місяців говорив, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу щодо мирної угоди. Сьогодні він вирішив щось зробити", – зазначив держсекретар.

США оголосили нові санкції проти РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, США запровадили жорсткі санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу". У Міністерстві фінансів Сполучених Штатів пояснили, що обмеження вводять "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з припинення війни в Україні". Крім "Роснефти" і "Лукойлу", санкції зачеплять компанії, які прямо чи побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

Президент США Дональд Трамп щодо нових санкцій сказав, що він "просто відчув, що настав час". Також він повідомив, що ухвалив рішення скасувати раніше анонсовану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

У Sky News вважають, що нафтові санкції США заганяють російського диктатора Володимира Путіна у глухий кут. Водночас, як пише видання, такий крок несе ризики для глобального ринку, адже зростання цін на енергоносії може боляче вдарити і по самих США.

Вас також можуть зацікавити новини: